La visita è più dolce, grazie ai suggestivi scorci del Mendrisiotto

«Le fotografie, esposte nelle sale dedicate ai pazienti, contribuiscono a rendere gli ambienti più accoglienti e piacevoli, offrendo al contempo uno sguardo sulle bellezze e sull’identità della regione», spiegano via nota.



«Si tratta di un gesto semplice, ma ricco di significato: anche un luogo dedicato alla salute può diventare un’occasione per raccontare il territorio, trasmetterne il valore e accompagnare i pazienti con immagini capaci di evocare serenità, familiarità e senso di appartenenza» sostiene OTRMBC.

Pur operando in ambiti diversi, da anni ormai l'Organizzazioone Turistica Regionale del Mendrisiotto e Basso Ceresio collabora con il SAM, nella convinzione che «valorizzare un territorio significhi anche prendersi cura di chi lo vive ogni giorno e di chi lo sceglie come meta».