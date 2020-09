«Per trovare una camera libera si doveva andare ad Airolo»

LUGANO - Quella in corso è una settimana che ha ridato un sorriso smagliante al turismo ticinese. Per le loro vacanze scolastiche autunnali, che in dieci cantoni prendevano avvio lo scorso 26 settembre, una valanga di confederati ha infatti puntato dritto a sud delle Alpi.

Sold out generale - Da sabato scorso i campeggi brulicano di camper e roulotte, ma sono soprattutto gli alberghi a esporre la scritta “al completo”. Senza buchi di sorta. Impossibile trovare una stanza, non solo a Lugano, come conferma Lorenzo Pianezzi, presidente di HotellerieSuisse Ticino e proprietario dell’Hotel Zurigo Downtown: «Siamo stati sold out da venerdì a stamattina. Solo oggi c’è qualche camera libera - sottolinea il rappresentante degli albergatori -. Abbiamo avuto un bellissimo weekend, ma tutta la settimana sta andando molto bene. Ieri sera c’erano ancora dei clienti che cercavano delle camere, ma per trovarne una si doveva andare ad Airolo».

Un mix di fattori - Una boccata di ossigeno per il settore che rianima un 2020 amputato della primavera. Dietro la resurrezione di fine settembre, secondo Pianezzi, c’è un concorso di cause: «Questa occupazione meravigliosa è dovuta a un mix di fattori. C’è il fascino autunnale che il nostro cantone esercita su una clientela turistica abituata a girare il Ticino solo in questo periodo, ma c’è anche l’impossibilità di fare vacanza in altre parti del mondo». In più, forse, può aver convinto il turista confederato la situazione pandemica che in queste settimane appare decisamente più tranquilla nel nostro cantone.

L'inverno mediterraneo - Da oggi iniziano le code di rientro e gli alberghi nel prossimo fine settimana tornano a essere pieni a metà. Ciò non significa che la stagione sia conclusa: «Vorremmo, ma non siamo molto distanti, che la stagione turistica autunnale si prolungasse davvero fino al 21 dicembre, fine dell’autunno - è l'auspicio di Pianezzi -. E poi che il canton Ticino venga riscoperto per le vacanze invernali. Non parlo di quelle sciistiche, perché le possibilità sono limitate. Alludo a una riscoperta del nostro clima mediterraneo-invernale. Quello “Swiss mediterranean style” coniato tanti anni fa è piu che mai attuale». Anche la stagione fredda potrebbe scaldarsi di visitatori: «A dicembre e gennaio non ci saranno da visitare altre destinazioni in giro per il mondo e il Ticino potrà giocare le proprie carte. Tanto è vero che SvizzeraTurismo, per la prima volta, ha messo a disposizione un budget per la promozione del Ticino durante i mesi invernali. Una novità visto che in precedenza promuoveva solo le stazioni invernali» conclude il presidente di HotellerieSuisse Ticino.