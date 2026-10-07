Giovanissimi a caccia di armi in Svizzera

Troppo lassismo?

Una fiducia che non è però condivisa da tutti. «È sempre più facile compiere furti con scasso in Svizzera», spiega Jean-Robert Consolini, dell’Armurerie Lagardère di Le Mont-sur-Lausanne. «Senza controlli alle frontiere queste bande sanno che non rischiano quasi niente. Sono arrabbiato perché c'è troppo lassismo».

La polizia cantonale vodese conferma che «la grande maggioranza degli autori identificati o fermati è domiciliata in Francia». Secondo il primo tenente David Guisolan, capo della sezione comunicazione e relazioni pubbliche, nel 2026 si conferma un modello criminale in cui «i mandanti rimangono a distanza e affidano l’esecuzione dei reati a soggetti giovani, intercambiabili e reclutati online». Un sistema che, aggiunge, lascia presagire più azioni e tentativi, esecutori poco esperti e «una violenza più imprevedibile e talvolta eccessiva», oltre a una maggiore propensione al rischio.