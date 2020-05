In 300 assembrati al molo: Losanna fa una pioggia di multe e lo richiude

LOSANNA - Dopo che i Navigli di Milano affollati hanno suscitato un polverone in Italia, anche sulle rive del Lemano si sono registrate scene di assembramenti causa rilassamento (solo annunciato) delle misure anti Covid- 19. A Losanna, almeno 300 persone si sono raccolte nella zona di Bellerive, dove i baretti sul lungolago avevano disposto all'aperto tavolini e sedie in vista della riapertura dell'11 maggio. In una trentina sono stati multati.

Giovedì, dopo che le due buvette del molo, ancora chiuse, avevano preparato le loro terrazze, non meno di 300 persone sono confluite nella zona, complice la magnifica giornata di sole. Tanto da attirare l'attenzione delle pattuglie di polizia che regolarmente controllano il lungolago.

In un primo momento, gli agenti hanno chiesto ai presenti di disperdersi senza far loro alcun verbale. Tornati indietro «circa 30 minuti più tardi», però, sono stati costretti a passare all'azione: «La situazione non era cambiata e abbiamo dovuto ricorrere alla repressione», spiega un portavoce della polizia municipale a 20 Minutes. La trentina di multe comminate ha funzionato: «A quel punto, se ne sono andati tutti», aggiunge il responsabile.

Dopo l'accaduto, la Città di Losanna ha di nuovo bloccato l'accesso all'area per mezzo di barriere mobili. Erano già lì fino a pochi giorni fa e, secondo l'amico di una dei 300 presenti, sarebbe stata proprio la loro sparizione a trarre in inganno le persone affluite nella zona: «Bisogna sapere che, prima della settimana scorsa, l'accesso al molo era chiuso con delle barriere», spiega. «Giovedì, invece, era aperto e non c'era alcun cartello di divieto che indicasse alcunché, quindi molta gente è venuta», aggiunge.