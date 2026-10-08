CR7 rende omaggio a Messi: «Una storia che resterà per sempre»

A 39 anni, Messi ha così chiuso un capitolo durato oltre vent'anni. L'ultima apparizione con l'Albiceleste è arrivata davanti agli oltre 80'000 spettatori dello stadio Monumental di Buenos Aires. Il bilancio della sua carriera internazionale è straordinario: 208 presenze, 126 reti, un titolo mondiale conquistato nel 2022 e due Copa América, vinte nel 2021 e nel 2024.

«Ho disputato ieri la mia ultima partita e già mi manca indossare la maglia biancoceleste», ha scritto Messi su Instagram, ringraziando la famiglia, gli amici, i compagni di squadra e i club che lo hanno accompagnato nel suo percorso. Nel messaggio non è mancato un omaggio a Diego Maradona: «Non voglio dimenticare Diego, che ha portato il nostro Paese dove meritava di essere e che, come dico sempre, so che ci ha aiutati essendo qui con noi e anche dal cielo, a ogni passo che abbiamo fatto».