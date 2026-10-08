CR7 rende omaggio a Messi: «Una storia che resterà per sempre»
Cristiano Ronaldo celebra la leggenda argentina dopo il suo addio alla nazionale, salutando il percorso internazionale dell'otto volte Pallone d'oro.
BUENOS AIRES - Rivali sul campo per anni, ma uniti da un profondo rispetto reciproco. Cristiano Ronaldo ha voluto rendere omaggio a Lionel Messi dopo l'ultima partita dell'argentino con la maglia della nazionale, disputata nella notte tra martedì e mercoledì a Buenos Aires e conclusasi con una vittoria per 3-0 contro il Benin.
«Leo, tanti anni a difendere il tuo Paese e una storia che resterà per sempre», ha scritto mercoledì sera l'attaccante portoghese sotto una pubblicazione Instagram dell'otto volte Pallone d'oro. «Tutto il mio rispetto per ciò che hai realizzato con l'Argentina. Ti abbraccio». Parole che testimoniano la stima tra due campioni protagonisti di una delle rivalità più celebri della storia del calcio, alimentata soprattutto durante gli anni trascorsi rispettivamente al Real Madrid e al Barcellona.
A 39 anni, Messi ha così chiuso un capitolo durato oltre vent'anni. L'ultima apparizione con l'Albiceleste è arrivata davanti agli oltre 80'000 spettatori dello stadio Monumental di Buenos Aires. Il bilancio della sua carriera internazionale è straordinario: 208 presenze, 126 reti, un titolo mondiale conquistato nel 2022 e due Copa América, vinte nel 2021 e nel 2024.
«Ho disputato ieri la mia ultima partita e già mi manca indossare la maglia biancoceleste», ha scritto Messi su Instagram, ringraziando la famiglia, gli amici, i compagni di squadra e i club che lo hanno accompagnato nel suo percorso. Nel messaggio non è mancato un omaggio a Diego Maradona: «Non voglio dimenticare Diego, che ha portato il nostro Paese dove meritava di essere e che, come dico sempre, so che ci ha aiutati essendo qui con noi e anche dal cielo, a ogni passo che abbiamo fatto».
L'addio alla nazionale non coincide tuttavia con il ritiro dal calcio giocato. Messi continuerà infatti la sua avventura con l'Inter Miami, con cui è legato da un contratto valido fino al 2028. Cristiano Ronaldo, dal canto suo, sta attraversando un periodo di tensioni con il commissario tecnico e la Federazione portoghese. Due percorsi diversi per due fuoriclasse che, dopo aver segnato un'epoca, continuano a riconoscersi reciprocamente il valore delle rispettive carriere.