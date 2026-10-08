Markus Waldner lascia la direzione delle gare maschili
Alla base della scelta dell'italiano ci sono «motivazioni personali». Peter Gerdol assumerà l'interim.
SCI ALPINO - Importante cambiamento ai vertici dello sci alpino internazionale. Markus Waldner lascia il suo incarico di direttore delle gare maschili della Federazione internazionale di sci (FIS) dopo dodici anni. La decisione del dirigente italiano è stata annunciata giovedì dalla stessa federazione attraverso un comunicato ufficiale.
Alla base della scelta ci sono motivazioni personali, legate alle energie necessarie per affrontare un'altra stagione ai massimi livelli. «Oggi ho la sensazione di non avere più né l'energia né lo stato d'animo necessari per portare a termine una nuova stagione completa come avrei voluto», ha spiegato Waldner.
La FIS dovrà ora individuare un successore per uno degli incarichi di riferimento nell'organizzazione della Coppa del mondo di sci alpino maschile.
Nel frattempo, la federazione ha deciso di affidare la gestione delle gare maschili a Peter Gerdol, attuale direttore delle gare femminili. Quest'ultimo assumerà quindi temporaneamente una doppia responsabilità, occupandosi di entrambi i circuiti durante la prima parte della stagione di Coppa del mondo, in attesa della nomina del nuovo direttore.