Lacrime e gol: l'ultimo Tango di Messi con l'Albiceleste

La capitale argentina ha accompagnato l'addio con un'atmosfera da grande evento: maglie numero 10 e bandiere per le strade, una folla lungo il percorso del bus della nazionale e monumenti illuminati di celeste e bianco. Al 10' la partita è stata interrotta per un omaggio al capitano, mentre sugli spalti è comparso lo striscione «Gracias por todo, mi capitan». A fine gara uno spettacolo di droni ha disegnato nel cielo la scritta «Gracias Leo».

Messi, che aveva annunciato a fine agosto il ritiro dalla nazionale, non ha nascosto l'emozione. In lacrime anche il commissario tecnico Lionel Scaloni, che nel dopopartita lo ha definito «inimitabile» e il «miglior calciatore della Storia». Tra i messaggi arrivati dal mondo del calcio anche quello di Neymar: «Non è solo l'Argentina, è il mondo intero che ti ringrazia per tutto ciò che hai dato al calcio».