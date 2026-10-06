Nuova vittoria convincente, la Svizzera non rallenta

Condotto con grande attenzione e senza fretta il match di Lucerna, la Nazionale ha sbloccato il punteggio poco prima dell’intervallo con Rieder. A quel punto, nonostante la girandola di cambi, ha preso definitivamente il comando delle operazioni e, in una ripresa a senso unico, ha messo in ghiaccio il risultato con Manzambi e Ndoye. Nonostante i tre punti conquistati, gli elvetici non hanno in ogni caso potuto festeggiare l'aritmetica promozione in Lega A. Il contemporaneo successo della Slovenia in Scozia ha infatti rimandato a novembre ogni verdetto.

Lì la Svizzera prima andrà proprio in Slovenia (venerdì 13) e poi ospiterà la Scozia (lunedì 16). Novanta minuti potrebbero bastare per risalire in Lega A.