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Nuova vittoria convincente, la Svizzera non rallenta

Quarto successo consecutivo in Nations League per i rossocrociati
Nuova vittoria convincente, la Svizzera non rallenta
Freshfocus
di Michele GiraldiCaporedattore Sport
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Nuova vittoria convincente, la Svizzera non rallenta
Quarto successo consecutivo in Nations League per i rossocrociati
A novembre, in Slovenia, per chiudere i conti.
CALCIO: Risultati e classifiche

LUCERNA - La marcia della Svizzera in Nations League continua a essere inarrestabile. Alla quarta uscita nella Lega B del torneo, la selezione di Murat Yakin ha infatti centrato il quarto successo, battendo (nuovamente) 3-0 la Macedonia del Nord.

Già vinto a Skopje a fine settembre e regolate, nei giorni successivi, pure Scozia e Slovenia, i rossocrociati hanno completato il filotto ribadendo la grande distanza che c’è in questo momento tra loro e la selezione balcanica. 

Condotto con grande attenzione e senza fretta il match di Lucerna, la Nazionale ha sbloccato il punteggio poco prima dell’intervallo con Rieder. A quel punto, nonostante la girandola di cambi, ha preso definitivamente il comando delle operazioni e, in una ripresa a senso unico, ha messo in ghiaccio il risultato con Manzambi e Ndoye. Nonostante i tre punti conquistati, gli elvetici non hanno in ogni caso potuto festeggiare l'aritmetica promozione in Lega A. Il contemporaneo successo della Slovenia in Scozia ha infatti rimandato a novembre ogni verdetto.

Lì la Svizzera prima andrà proprio in Slovenia (venerdì 13) e poi ospiterà la Scozia (lunedì 16). Novanta minuti potrebbero bastare per risalire in Lega A.

SVIZZERA-MACEDONIA DEL NORD 3-0 (1-0)
Reti: 43' Rieder 1-0; 74' Manzambi 2-0; 81' Ndoye 3-0.
SVIZZERA: Mvogo; Rodriguez (70' Athekame), Britschgi, Akanji, Elvedi; Sierro (46' Jashari), Freuler; Ndoye (86' Sanches), Sow (46' Manzambi), Amdouni (70' Boteli).
MACEDONIA DEL NORD: Dimitrievski; Alioski, Stojcevski, Musliu, Zajkov; Elmas, Elezi (70' Kostadinov), Bardhi (83' Stankovski), Doriev (59' Gashtarov), Mitrovski (83' Miovski), Rastoder (59' Omeragic).

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