Tanto Milan e poi un rigore di Ronaldo (al 91'): pari a San Siro

MILANO (Italia) - Milan o Juve, chi passerà? Per conoscere il verdetto della seconda semifinale di Coppa Italia si dovrà attendere il 4 marzo, quando rossoneri e bianconeri si sfideranno a Torino per la gara di ritorno.

L'andata è stata felice per la Vecchia Signora la quale, poco brillante e non certo ispiratissima, si è “salvata” 1-1 a San Siro. Più convincente e aggrappato alle giocate di Ibrahimovic, il Diavolo è passato in vantaggio al 61' con Rebic (pessima marcatura di De Sciglio). Il pari è arrivato al 91', su un rigore concesso per un mani di Calabria su rovesciata di Ronaldo. Il portoghese si è presentato dagli undici metri e ha freddato Donnarumma, azzerando il vantaggio di un rivale che al ritorno non potrà contare sugli squalificati Ibrahimovic, Castillejo e Theo Hernández. Mica poco.

keystone-sda.ch / STF (Luca Bruno)