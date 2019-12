Inter, svolta Vidal: pronta un'offerta importante

MILANO (Italia) - In cerca di rinforzi di peso per proseguire la corsa scudetto, l'Inter di Conte ha le idee chiare. Con la Juve che dovrebbe invece badare principalmente alle uscite (in partenza Mandzukic e forse pure Emre Can), i nerazzurri vogliono provare ad accontentare il mister pugliese per proseguire la caccia al bersaglio grosso.

Gli obiettivi sono noti da tempo, con Llorente (possibile uno scambio con Politano) e Giroud (in partenza dal Chelsea) in cima alla lista dei pretendenti al posto di vice-Lukaku.

Un chiaro obiettivo è però anche Arturo Vidal, pupillo di Conte e voglioso di cambiare aria per tornare in Italia. Per portarlo a Milano resta da convincere il Barcellona, con mister Valverde che invece lo vorrebbe trattenere. Nelle ultime ora sono però trapelate importanti novità, con la famiglia Zhang che avrebbe autorizzato Marotta e Ausilio ad avanzare un’offerta al Barça. Non più prestito, ma acquisto a titolo definitivo. Sul piatto, per portare all'Inter il 32enne cileno - legato ai blaugrana fino al 2021 -, per ora ci sarebbe un'offerta da 12 milioni di euro. Basterà? Affaire à suivre.

keystone-sda.ch (Alberto Estevez)