Un pirata della strada in Gran Consiglio: nessuno chiede le dimissioni?

Eppure nessuno alza la voce. Nessuno ne chiede le dimissioni. Quando erano coinvolti esponenti leghisti, Sirica non esitava a impartire lezioni e a pretendere conseguenze politiche. Ora che a sbagliare è lui, tutto diventa improvvisamente relativo.

No. La sicurezza stradale e la responsabilità politica valgono sempre, non soltanto contro gli avversari. Fabrizio Sirica deve dimettersi.Non per vendetta, ma per coerenza e rispetto delle istituzioni. La legge non ha colore politico. E nemmeno la responsabilità.