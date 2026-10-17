Antonio Banderas e Nicolas Cage in "True Detective"

Nella quarta stagione, intitolata "Night Country" (2024), Jodie Foster ha vestito i panni di un'investigatrice chiamata a far luce, insieme alla collega Kali Reis, sulla scomparsa di otto ricercatori in Alaska. Alla regia c'era la messicana Issa Lopez, che tornerà anche per la quinta stagione, secondo quanto riportato dalla rivista di settore "Variety".

La prima stagione di "True Detective" è andata in onda nel 2014, con Matthew McConaughey e Woody Harrelson nei panni di due detective della omicidi in Louisiana. Ogni stagione racconta un nuovo caso, con investigatori diversi. Nel 2015 è stata la volta di Colin Farrell, nel ruolo di un investigatore, e Vince Vaughn, in quello di un criminale, in una storia ambientata in California. Nel 2019, invece, Mahershala Ali e Stephen Dorff hanno interpretato due poliziotti in Arkansas.