Bagno di folla per Harry e Meghan nel primo impegno pubblico dopo il ritorno

I duchi di Sussex hanno ricevuto un'accoglienza di fatto reale, pur non essendo più membri attivi dei Windsor: centinaia di persone si sono assiepate ai lati della strada transennata, chiedendo di fare un selfie e di parlare col principe e la consorte, che si sono fermati a salutare. «A quale lezione state rinunciando per essere qui?», ha chiesto Harry agli studenti presenti, con cui ha parlato delle loro materie preferite e dei programmi per le prossime vacanze scolastiche. «Niente social media? Bene, è quello che ci piace», ha detto poi a un piccolo gruppo di bambini il secondogenito di re Carlo, impegnato in una campagna contro l'esposizione dei minorenni ai social.