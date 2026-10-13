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Sean Diddy Combs trasportato d'urgenza in ospedale

Il 56enne avrebbe riportato una ferita alla testa
Sean Diddy Combs trasportato d'urgenza in ospedale
IMAGO / ZUMA Press Wire
Fonte Ats Ans
elaborata da Redazione
Sean Diddy Combs trasportato d'urgenza in ospedale
Il 56enne avrebbe riportato una ferita alla testa

NEW YORK - Sean Diddy Combs è stato trasportato d'urgenza in ospedale per una misteriosa ferita alla testa mentre era in carcere. Secondo quanto riferito dal sito Tmz, il rapper 56enne è stato prelevato in ambulanza dal carcere di Fort Dix del New Jersey nel cuore della notte sabato per ricevere cure mediche.

Diddy Combs sta scontando una condanna a 50 mesi per due capi d'accusa relativi al trasporto di persone oltre i confini statali a scopo di prostituzione. La causa della lesione non è stata confermata, ma non si trattava di una situazione di pericolo di vita: Diddy era cosciente e parlava al momento del rientro in carcere, avvenuto prima delle 7 del mattino, ed è rimasto quindi fuori dalla struttura per circa sei ore.

Diddy era stato inizialmente incarcerato nel settembre 2024 e trasferito a Fort Dix nell'ottobre 2025. Quest'anno è stato sottoposto due volte all'isolamento in seguito a una rissa con un altro detenuto a luglio; inoltre sono emersi resoconti secondo cui la sua detenzione avrebbe incluso privilegi quali massaggi, pasti speciali, servizi di pulizia del bagno, alcolici e l'uso di un cellulare contenente foto di nudo di una sua ex fidanzata. La data del suo rilascio è stata posticipata di diverse settimane, passando dal gennaio 2028 al mese di marzo dello stesso anno.

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