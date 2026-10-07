Mia Goth presenta la richiesta di divorzio da Shia LaBeouf

La coppia si era conosciuta nel 2012 durante le riprese di "Nymphomaniac: Vol. II". Nel 2016, foto e video pubblicati mostravano i due in una cappella nuziale a Las Vegas. All'epoca non era chiaro se i due si fossero effettivamente sposati o se si fosse trattato solo di uno scherzo. Secondo la richiesta di divorzio, i due sono separati dal 28 luglio 2025.

La star di "Transformers" LaBeouf fa spesso parlare di sé per scandali – l'ultimo in ordine di tempo riguarda una lite piuttosto accesa durante il festival Mardi Gras a New Orleans. La sua ex fidanzata, la musicista britannica FKA Twigs, lo aveva citato in giudizio nel 2020, tra l'altro per abusi sessuali e fisici. La controversia legale è stata risolta extragiudizialmente nel 2025. Nel marzo di quest'anno, FKA Twigs ha nuovamente citato in giudizio LaBeouf, questa volta per un accordo di riservatezza legato alla transazione. Secondo diversi media statunitensi, ora ha ritirato la causa dopo che LaBeouf ha accettato di annullare le contestate clausole di riservatezza.