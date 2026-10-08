Il Deejay Time alla sua "Last Dance"

Nato tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, il Deejay Time è diventato un vero e proprio programma culto: una conduzione innovativa, neologismi e personaggi di fantasia hanno rivoluzionato il linguaggio radiofonico, portando in primo piano alcuni dei nomi più celebri della dance italiana. Spesso le tracce proposte durante la trasmissione, inizialmente sconosciute, hanno scalato le classifiche in Italia e in Europa in poche settimane, trasformandosi in successi destinati a rimanere nella memoria collettiva.