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Il Deejay Time alla sua "Last Dance"

A Milano l’ultimo grande show di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso
Il Deejay Time alla sua "Last Dance"
DEEJAY TIME
di Fabio CaironiGiornalista
Il Deejay Time alla sua "Last Dance"
A Milano l’ultimo grande show di Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso

MILANO - Sarà l’Unipol Forum di Milano a ospitare, il prossimo 6 febbraio 2027, l’ultimo grande show indoor del Deejay Time. Un evento unico, intitolato "DEEJAY TIME - One Last Dance", che vedrà sul palco Albertino, Fargetta, Molella e Prezioso per salutare il pubblico milanese con una serata speciale all’insegna della musica dance, delle hit indimenticabili e della storia della radiofonia italiana.

Nato tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta, il Deejay Time è diventato un vero e proprio programma culto: una conduzione innovativa, neologismi e personaggi di fantasia hanno rivoluzionato il linguaggio radiofonico, portando in primo piano alcuni dei nomi più celebri della dance italiana. Spesso le tracce proposte durante la trasmissione, inizialmente sconosciute, hanno scalato le classifiche in Italia e in Europa in poche settimane, trasformandosi in successi destinati a rimanere nella memoria collettiva.

Grazie all’enorme popolarità, il format si è presto trasformato anche in una grande produzione live, portando i quattro protagonisti nei club, nei palazzetti dello sport e nelle piazze di tutta Italia. Tra gli eventi storici, il Capodanno 1995 al Forum di Assago, con il tutto esaurito e la diretta televisiva su Italia 1.

Dopo una fase in cui ciascun componente si è dedicato a progetti personali, nel 2014 è arrivata la reunion del gruppo, seguita da una serie di tour sold out in Italia e in Europa avviati dal 2016, fino a raggiungere, dieci anni dopo, l’ultimo capitolo di una storia che ha attraversato generazioni.

"Deejay Time - One Last Dance" promette di ripercorrere tutte le tappe di questa avventura, dalle hit che hanno fatto innamorare milioni di ascoltatori ai brani più recenti, celebrando il legame con il pubblico e con la città di Milano.

I biglietti per l’evento saranno disponibili online da questa mattina alle 11 e nei punti vendita autorizzati a partire da martedì 13 ottobre.

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