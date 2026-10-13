Omicidio Tupac Shakur, 40 anni di carcere per il mandante

Il ruolo del mandante

Secondo l'accusa, l'ex capo della gang avrebbe organizzato l'attacco come rappresaglia nell'ambito di una rivalità tra gruppi criminali, procurando anche l'arma utilizzata. La legislazione del Nevada prevede che possa essere condannato per omicidio anche chi contribuisce alla commissione del reato senza esserne l'esecutore materiale. Arrestato a Las Vegas nel 2023, Davis era stato accusato, tra l'altro, di omicidio con uso di un'arma mortale e si era dichiarato non colpevole.

Le dichiarazioni che hanno riaperto il caso

Per anni gli investigatori non avevano raccolto elementi sufficienti per portare il caso davanti a un tribunale. A imprimere una svolta alle indagini sarebbero state, almeno in parte, le dichiarazioni dello stesso Davis. L'uomo aveva raccontato più volte, sia in interviste sia nella propria autobiografia, di essersi trovato a bordo della Cadillac bianca dalla quale partirono i colpi contro il rapper. Aveva inoltre sostenuto di essere l'unico occupante del veicolo ancora in vita. Durante un interrogatorio nel 2008 aveva indicato nel nipote la persona che avrebbe materialmente sparato.