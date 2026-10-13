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Omicidio Tupac Shakur, 40 anni di carcere per il mandante

Condannato l'ex capo di una gang. Per la giuria organizzò l'agguato mortale del 1996 a Las Vegas. La difesa annuncia ricorso.
Omicidio Tupac Shakur, 40 anni di carcere per il mandante
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Fonte Sda Dpa
di Redazione
Omicidio Tupac Shakur, 40 anni di carcere per il mandante
Condannato l'ex capo di una gang. Per la giuria organizzò l'agguato mortale del 1996 a Las Vegas. La difesa annuncia ricorso.

LAS VEGAS - Quarant'anni di carcere per il mandante dell'omicidio di Tupac Shakur. Duane Davis, ex leader dei South Side Compton Crips, è stato condannato per il suo ruolo nell'agguato che costò la vita al celebre rapper americano nel 1996. La sentenza è arrivata circa sei settimane dopo il verdetto di colpevolezza pronunciato dalla giuria al termine di un processo durato diverse settimane. Davis, comparso in tribunale in manette, ha annunciato insieme al suo avvocato l'intenzione di presentare ricorso.

Il delitto che sconvolse il mondo dell'hip-hop
Tupac Shakur aveva appena 25 anni quando, il 7 settembre 1996, fu raggiunto da diversi colpi d'arma da fuoco mentre si trovava a bordo di un'automobile a Las Vegas. Morì in ospedale sei giorni dopo. Considerato uno dei rapper più influenti degli anni Novanta, l'artista ha venduto milioni di dischi in tutto il mondo. La sua morte è rimasta per decenni uno dei casi irrisolti più celebri della storia della musica.

Il ruolo del mandante
Secondo l'accusa, l'ex capo della gang avrebbe organizzato l'attacco come rappresaglia nell'ambito di una rivalità tra gruppi criminali, procurando anche l'arma utilizzata. La legislazione del Nevada prevede che possa essere condannato per omicidio anche chi contribuisce alla commissione del reato senza esserne l'esecutore materiale. Arrestato a Las Vegas nel 2023, Davis era stato accusato, tra l'altro, di omicidio con uso di un'arma mortale e si era dichiarato non colpevole.

Le dichiarazioni che hanno riaperto il caso
Per anni gli investigatori non avevano raccolto elementi sufficienti per portare il caso davanti a un tribunale. A imprimere una svolta alle indagini sarebbero state, almeno in parte, le dichiarazioni dello stesso Davis. L'uomo aveva raccontato più volte, sia in interviste sia nella propria autobiografia, di essersi trovato a bordo della Cadillac bianca dalla quale partirono i colpi contro il rapper. Aveva inoltre sostenuto di essere l'unico occupante del veicolo ancora in vita. Durante un interrogatorio nel 2008 aveva indicato nel nipote la persona che avrebbe materialmente sparato.

La strategia della difesa
Nel tentativo di screditare quelle dichiarazioni, l'avvocato Michael Sanft ha descritto il proprio assistito come un bugiardo e un millantatore, sostenendo che avesse inventato numerosi dettagli della vicenda per ottenere vantaggi economici. La difesa ha inoltre sottolineato l'assenza di prove fisiche che collocassero Davis sulla scena del crimine. Argomentazioni che non hanno convinto la giuria, che lo ha ritenuto responsabile dell'omicidio. La battaglia giudiziaria, tuttavia, non è conclusa: Davis intende contestare la condanna in appello.

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