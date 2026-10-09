Harry: dopo lo strappo con la famiglia «sono caduto in depressione»

Ma anche per rievocare i traumi emotivi affrontati a partire da appena 12 anni d'età per la tragica morte di sua madre. Il secondogenito di re Carlo III e della defunta principessa Diana ha registrato un dialogo con un famoso neuroscienziato americano nei mesi scorsi, che dalla notte scorsa è disponibile sul podcast di quest'ultimo, ripreso con evidenza da vari media britannici.