Animor sulla strada dei Grammy
La band, che si divide tra Lugano e la Finlandia, ha due brani nella prima selezione del prestigioso premio
LUGANO - C'è un'altra artista ticinese, oltre a Kety Fusco, che può legittimamente sognare di ricevere un Grammy Award: è Romina Kalsi, voce della band scandinavo-svizzera Animor.
La formazione ha ufficialmente conquistato un posto nella First Round Ballot della 69esima edizione del prestigioso premio con due delle sue canzoni. Il gruppo, che fonde sonorità alt-pop e folk tra Lugano e la Finlandia, ha annunciato con entusiasmo la notizia sui social, condividendo la soddisfazione per il risultato.
I due brani entrati nella prima selezione sono: “Another One”, candidato nella categoria Best Pop Duo/Group Performance, e “To Love Again”, in lizza per Best Alternative Music Performance.
«Abbiamo riversato tutto il nostro cuore organico e alt-pop in questi brani, unendo i nostri mondi musicali dalla Svizzera alla Finlandia», scrivono gli Animor, invitando la giuria della Recording Academy e gli appassionati a dedicare un ascolto ai due singoli in questa fase di votazione preliminare.