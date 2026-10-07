Festival del cinema giovane svizzero, una ticinese è co-direttrice

Manzolini, cresciuta a Cureglia, collabora con il festival dal 2023 e in precedenza ha lavorato per cinque anni al Locarno Film Festival come capoprogetto dell'Atelier du futur, iniziativa culturale gratuita pensata per un gruppo di ragazzini. Si è laureata in regia cinematografica alla MET Film School di Londra, viene precisato nella nota. In seguito ha conseguito un master in produzione cinematografica e televisiva.

Zallot ha lavorato per diversi festival cinematografici, fra cui Pink Apple a Zurigo e le Giornate internazionali del cortometraggio di Winterthur (ZH). Nel 2026 ha conseguito un dottorato all'Università di Basilea sul documentario interattivo.