All'asta l'ascia di Shining
I cimeli del regista saranno battuti da Bonhams a Londra a febbraio, dopo un'esposizione tra New York, Los Angeles e Parigi.
NEW YORK - Il mondo cinematografico di Stanley Kubrick finisce all'asta. Una serie di cimeli provenienti dagli archivi del regista, morto nel 1999, sarà proposta al miglior offerente da Bonhams a Londra il prossimo febbraio.
Prima dell'asta, gli oggetti faranno il giro del mondo: saranno esposti a New York dal 16 al 23 ottobre, per poi raggiungere Los Angeles e Parigi e tornare a gennaio nella capitale britannica. Tra i pezzi più riconoscibili figura l'ascia impugnata da Jack Torrance, interpretato da Jack Nicholson, in Shining. L'oggetto di scena è stimato tra 30mila e 50mila sterline.
Dallo stesso film del 1980 arrivano anche gli abitini azzurri delle inquietanti sorelle Grady, indossati dalle allora undicenni Lisa e Louise Burns. Completi di calzettoni bianchi e scarpette di vernice nera, i costumi sono valutati tra 40mila e 60mila sterline.
Il pezzo con la stima più elevata, fino a 800mila sterline, è invece il bambolotto trasformato nel feto cosmico che appare nella scena finale di 2001: Odissea nello spazio. Secondo Claire Tole-Moir, responsabile del dipartimento cultura popolare di Bonhams, si tratta dell'«ultima, enigmatica immagine» di uno dei film di fantascienza più influenti della storia del cinema.
Il catalogo comprende inoltre una sedia da regista e sceneggiature «pesantemente annotate» di pellicole come Spartaco, Lolita, 2001: Odissea nello spazio ed Eyes Wide Shut, l'ultimo film realizzato da Kubrick prima della sua morte nel marzo del 1999.