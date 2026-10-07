All'asta l'ascia di Shining

Prima dell'asta, gli oggetti faranno il giro del mondo: saranno esposti a New York dal 16 al 23 ottobre, per poi raggiungere Los Angeles e Parigi e tornare a gennaio nella capitale britannica. Tra i pezzi più riconoscibili figura l'ascia impugnata da Jack Torrance, interpretato da Jack Nicholson, in Shining. L'oggetto di scena è stimato tra 30mila e 50mila sterline.