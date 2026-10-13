HomeView, l’hub che (per ora) non avrete apre le porte di casa

HomeView

Il nuovo Hub domestico ha una forma che ricorda molto l’iconico iMac con base semisferica e schermo a sbalzo. In questo caso lo schermo è quadrato e decisamente più piccolo (14,55 cm di lato) e ha un piccolo braccio d’acciaio che lo collega alla base che non è completamente sferica. L’intero dispositivo, realizzato in alluminio, occupa uno spazio tutto sommato ridotto (la profondità è di soli 13 cm e l’altezza complessiva arriva ad un massimo di 17.32 cm) che dovrebbe permettere di posizionare il dispositivo quasi ovunque, a patto di essere abbastanza vicini ad una presa della corrente. Lo schermo ha una diagonale di 7 pollici ed è composto da un pannello LED multitouch da 1088 pixel per lato ed una densità di 220 ppi. Grazie alla tecnologia True Tone e alla luminosità capace di variare da 0.3 nits fino a picchi di 500 nits dovrebbe essere sufficientemente leggibile a tutte le ore della giornata. Nel bordo superiore dello schermo è inserita una fotocamera da 12 MP con tecnologia Center Stage per permettere di effettuare videochiamate. Nella base sono inseriti i 4 microfoni, indispensabili per le videochiamate, ma anche per permettere a HomeView di captare le indicazioni rivolte a Siri. Gli altoparlanti, un woofer rivolto verso il basso e due altoparlanti full-range per le frequenze medio alte, dovrebbero garantire la riproduzione di tracce nel formato Spatial Audio.

Il nuovo HomeView è disponibile anche in una versione solo schermo, da appendere ad un muro della casa.