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HomeView, l’hub che (per ora) non avrete apre le porte di casa

Presentato il nuovo hub domestico di Apple, disponibile solo negli Stati Uniti, mentre in Svizzera arrivano aggiornamenti per HomePod mini e Apple TV 4K.
HomeView, l’hub che (per ora) non avrete apre le porte di casa
APPLE
di Saul Gabaglio
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HomeView, l’hub che (per ora) non avrete apre le porte di casa
Presentato il nuovo hub domestico di Apple, disponibile solo negli Stati Uniti, mentre in Svizzera arrivano aggiornamenti per HomePod mini e Apple TV 4K.

SAVOSA - Apple ha presentato oggi con una serie di video e comunicati stampa sul proprio sito i nuovi prodotti destinati alla casa. Il più interessante è sicuramente HomeView, un hub domestico animato da Siri AI e che, proprio per questo, al momento non è disponibile negli store online del nostro paese e neppure in quello italiano. Le altre due novità presentate oggi sono, di fatto, degli aggiornamenti di prodotti già esistenti e si tratta degli HomePod mini 2 e della nuova Apple TV 4K.

Partiamo dal primo, anche se dovremo aspettare per poterlo vedere pienamente funzionante alle nostre latitudini (a patto di fingere d’essere negli Stati Uniti…).

HomeView
Il nuovo Hub domestico ha una forma che ricorda molto l’iconico iMac con base semisferica e schermo a sbalzo. In questo caso lo schermo è quadrato e decisamente più piccolo (14,55 cm di lato) e ha un piccolo braccio d’acciaio che lo collega alla base che non è completamente sferica. L’intero dispositivo, realizzato in alluminio, occupa uno spazio tutto sommato ridotto (la profondità è di soli 13 cm e l’altezza complessiva arriva ad un massimo di 17.32 cm) che dovrebbe permettere di posizionare il dispositivo quasi ovunque, a patto di essere abbastanza vicini ad una presa della corrente. Lo schermo ha una diagonale di 7 pollici ed è composto da un pannello LED multitouch da 1088 pixel per lato ed una densità di 220 ppi. Grazie alla tecnologia True Tone e alla luminosità capace di variare da 0.3 nits fino a picchi di 500 nits dovrebbe essere sufficientemente leggibile a tutte le ore della giornata. Nel bordo superiore dello schermo è inserita una fotocamera da 12 MP con tecnologia Center Stage per permettere di effettuare videochiamate. Nella base sono inseriti i 4 microfoni, indispensabili per le videochiamate, ma anche per permettere a HomeView di captare le indicazioni rivolte a Siri. Gli altoparlanti, un woofer rivolto verso il basso e due altoparlanti full-range per le frequenze medio alte, dovrebbero garantire la riproduzione di tracce nel formato Spatial Audio.

Il nuovo HomeView è disponibile anche in una versione solo schermo, da appendere ad un muro della casa. 

Quando l’hub domestico non viene interrogato, sullo schermo possono apparire diverse immagini e diverse app. Anche se in un formato differente il risultato ricorda molto ciò che possiamo vedere con la modalità comodino degli attuali iPhone o i quadranti con le foto o con Snoopy su WatchOS.

Al momento in cui vi scriviamo questo nuovo dispositivo è disponibile unicamente nello store statunitense (al prezzo di 299 USD), mentre nel negozio online svizzero, nella nuova sezione dedicata alla casa, si trovano solo le altre due novità preannunciate.

HomePod mini 2
Per la seconda generazione di HomePod mini Apple ha deciso di non modificare il design del prodotto se non introducendo nuovi colori (verde, blu e rosa, in aggiunta ai già presenti bianchi e neri). I nuovi dispositivi possono essere utilizzati da soli, magari in stanze differenti in modalità multiroom, ma anche in coppia per un effetto stereo. In attesa di poter magari un giorno integrare HomeView, gli HomePod mini 2 possono essere sfruttati anche per gestire la domotica connessa all’App Casa del proprio ecosistema Apple. La nuova generazione sarà dotata del processore Apple S10, capace di gestire le funzioni audio computazionali più evolute analizzando e adattando in tempo reale le prestazioni acustiche. 

“Per la prima volta, l’utente può anche creare un’esperienza audio surround a quattro altoparlanti con Apple TV 4K (quarta generazione) e HomePod mini 2. Insieme, i quattro dispositivi e la nuova Apple TV 4K riconoscono in modo intelligente la posizione di ogni altoparlante all’interno della stanza, così timing e livelli audio vengono calibrati automaticamente in base allo spazio” si legge nel comunicato stampa. Il gancio con la terza novità di giornata è servito.

Per questi nuovi HomePod mini 2 (disponibili dal 30 ottobre al prezzo di 139.- CHF) , Apple ha deciso di usare terre rare al 100% riciclate, lo stesso per quanto riguarda lo stagno, il rame e l’oro presenti in questi dispositivi. Apple comunica di aver esteso la stessa attenzione anche per gli elementi chimici e, non meno importanti, gli imballaggi in carta.

Apple TV 4K
Dopo diversi anni Apple ha deciso di aggiornare il proprio box tv decidendo di cambiare l’essenziale per renderla compatibile con il tempo che cambia. Ciò vuol dire che il design esterno e quello del telecomando rimangono esattamente gli stessi. Per scovare le novità vere dobbiamo leggere le specifiche tecniche e, allora, ecco che spunta il processore A19 che le permetterà di interrogare Siri AI (vale però la stessa riflessione fatta in precedenza) per interagire con il dispositivo senza avere bisogno di ricorrere al telecomando grazie a microfoni a lungo raggio con la capacità di cancellare gli effetti eco. Come anticipato, la nuova Apple TV 4K è in grado di gestire due HomePod e altrettanti HomePod mini 2 per creare un sistema Home Theater con quattro altoparlanti. Un aspetto interessante è la possibilità di interagire vocalmente con l’Apple TV anche durante la visione di film o serie TV chiedendo informazioni sul programma che stiamo guardando. 

In aggiunta a ciò va sottolineato che anche le prestazioni della nuova CPU dovrebbero poter offrire ai videogiocatori prestazioni più soddisfacenti, e magari in futuro anche un maggior numero di titoli di primo piano.

Le nuove AppleTV avranno protocolli wi-fi 7 e Bluetooth 6, ma l’ultima novità che vogliamo segnalarvi è che il nuovo telecomando sarà visualizzabile nell’App Dov’è, così da riuscire a scovarlo sempre e comunque.

Per la nuova Apple TV 4K serviranno 299.- CHF e ancora un po’ di attesa, fino al 13 novembre prossimo.

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