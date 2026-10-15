Gli U2 tornano in tour nel 2027: annunciato anche un nuovo singolo

«Il più grande spettacolo del mondo? Beh, questa sì che è una sfida», ha dichiarato la band, spiegando di voler regalare al pubblico «la serata più bella della loro vita». Gli U2 promettono uno spettacolo ricco di colori, musica ed energia, con chitarra, basso e batteria protagonisti. «Perché se il pubblico ci sarà, noi ci saremo di sicuro», hanno aggiunto i quattro musicisti.

L'annuncio della tournée coincide con la pubblicazione di «The Greatest Show On Earth», il terzo singolo estratto dal nuovo album. Il brano, scritto dagli U2 insieme a Brian Eno, racconta la storia di due amanti che cercano di mantenere viva la fiducia reciproca e nella fede stessa.