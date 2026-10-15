Gli U2 tornano in tour nel 2027: annunciato anche un nuovo singolo
La tournée mondiale partirà da Città del Messico il 23 febbraio. In arrivo anche il nuovo album «Carnaval De Luz».
CITTÀ DEL MESSICO - Gli U2 sono pronti a tornare negli stadi di tutto il mondo. Bono, The Edge, Adam Clayton e Larry Mullen Jr. hanno annunciato «Carnaval De Luz presents: The Greatest Show On Earth», una nuova tournée mondiale che prenderà il via il 23 febbraio 2027 da Città del Messico e proseguirà anche negli anni successivi.
Il tour accompagnerà l'uscita di «Carnaval De Luz», il sedicesimo album in studio della band irlandese, atteso per il 13 novembre. Per il momento sono state confermate tre tappe latinoamericane: Città del Messico, San Paolo e Buenos Aires. Saranno le uniche città dell'America Latina toccate dalla tournée nel 2027. Le date europee e nordamericane verranno invece annunciate nelle prossime settimane.
«Il più grande spettacolo del mondo? Beh, questa sì che è una sfida», ha dichiarato la band, spiegando di voler regalare al pubblico «la serata più bella della loro vita». Gli U2 promettono uno spettacolo ricco di colori, musica ed energia, con chitarra, basso e batteria protagonisti. «Perché se il pubblico ci sarà, noi ci saremo di sicuro», hanno aggiunto i quattro musicisti.
L'annuncio della tournée coincide con la pubblicazione di «The Greatest Show On Earth», il terzo singolo estratto dal nuovo album. Il brano, scritto dagli U2 insieme a Brian Eno, racconta la storia di due amanti che cercano di mantenere viva la fiducia reciproca e nella fede stessa.
Ad accompagnare la canzone c'è un videoclip diretto da Anton Corbijn e girato nel deserto californiano. Il video propone una rappresentazione satirica degli U2 come una sorta di setta religiosa, nella quale sono le donne a svolgere tutto il lavoro più pesante. Un'immagine provocatoria che accompagna il ritorno discografico della band, in attesa di conoscere anche le tappe europee del nuovo tour.