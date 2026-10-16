Ora Musk si è inventato la Tesla che "vola"

Le prestazioni annunciate sono impressionanti. Durante la presentazione, la Roadster ha accelerato da zero a 60 miglia orarie, equivalenti a circa 96,6 km/h, in appena 0,81 secondi. E Musk promette che il modello definitivo sarà ancora più veloce. Tutte le versioni dovrebbero inoltre essere equipaggiate con un sistema di aspirazione per aumentare l'aderenza al suolo. Una tecnologia che, durante la dimostrazione, ha permesso alla vettura di rimanere attaccata a una rampa persino in posizione capovolta.