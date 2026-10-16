Ora Musk si è inventato la Tesla che "vola"
Presentata la seconda generazione della Roadster durante un evento nel centro di test di SpaceX in Texas
Presentata la seconda generazione della Roadster durante un evento nel centro di test di SpaceX in Texas
WACO - Un'auto elettrica capace di staccarsi da terra e percorrere brevi tratti in volo. Tesla ha presentato in Texas la nuova Roadster, una sportiva dotata di propulsori a gas freddo che le consentono di compiere manovre spettacolari. Durante la dimostrazione a Waco, il veicolo si è sollevato dal suolo, effettuando anche una rotazione laterale sopra altre Tesla parcheggiate. Secondo Elon Musk, la produzione inizierà nel 2028.
Le prestazioni annunciate sono impressionanti. Durante la presentazione, la Roadster ha accelerato da zero a 60 miglia orarie, equivalenti a circa 96,6 km/h, in appena 0,81 secondi. E Musk promette che il modello definitivo sarà ancora più veloce. Tutte le versioni dovrebbero inoltre essere equipaggiate con un sistema di aspirazione per aumentare l'aderenza al suolo. Una tecnologia che, durante la dimostrazione, ha permesso alla vettura di rimanere attaccata a una rampa persino in posizione capovolta.
Il prezzo di vendita non è ancora stato comunicato, ma le cifre richieste per la prenotazione sono già considerevoli. Per assicurarsi la versione dotata di propulsori occorre versare complessivamente 250'000 euro, pari a circa 232'000 franchi: un primo acconto di 5000 euro, seguito da altri 245'000 euro entro dieci giorni. Sul sito Tesla, soltanto il primo versamento viene esplicitamente indicato come completamente rimborsabile. La variante "Rocket", capace anche di volare, sarà inoltre disponibile esclusivamente su invito dell'azienda. Tesla precisa che il volo non è consentito sulle strade pubbliche e che questa versione potrebbe non essere commercializzata in tutte le regioni.
Resta da chiarire quante Roadster con propulsori verranno effettivamente prodotte. Per la versione "Performance", priva del sistema a razzo, la prenotazione richiede invece 50mila franchi, suddivisi in un primo pagamento di 5000 franchi e un secondo di 45mila franchi entro dieci giorni. Negli Stati Uniti gli importi richiesti sono equivalenti, ma espressi in dollari.
Il progetto evidenzia anche il legame tra Tesla e SpaceX, l'azienda spaziale guidata dallo stesso Musk, specializzata nelle tecnologie di propulsione. Da tempo circolano ipotesi su una possibile integrazione delle due società. Nel frattempo, il miliardario continua a orientare Tesla verso la guida autonoma e la robotica, arrivando a sostenere che la Roadster sarà l'ultima vettura del marchio destinata a essere guidata direttamente da una persona. La strategia sulla guida autonoma rimane tuttavia controversa: alcuni concorrenti ed esperti mettono in dubbio l'affidabilità di un sistema basato esclusivamente sulle telecamere, senza ricorrere ai più costosi sensori laser.
Non è la prima volta che Musk promette una Roadster dalle prestazioni rivoluzionarie. Un primo prototipo era già stato presentato nel 2017, con l'obiettivo di avviare la produzione nel 2020. Una scadenza ampiamente superata. Ora l'appuntamento è fissato al 2028, mentre restano aperti gli interrogativi sui volumi produttivi e sull'effettiva disponibilità della versione volante.