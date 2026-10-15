La ticinese Rebecca Solari riceve un premio di musica del Canton Berna
Attiva a Bienne nel duo Crème Solaire, sta lavorando alla sua prima performance teatrale di lunga durata
BERNA - L'artista multidisciplinare ticinese Rebecca Solari si è aggiudicata uno dei quattro premi di musica 2026 assegnati dal Canton Berna, dotato di 15'000 franchi. Solari vive e lavora a Bienne (BE).
Rebecca Solari viene premiata «per la sua fusione di musica, performance e arte contemporanea, capace al tempo stesso di turbare e affascinare», si legge in una nota odierna del Canton Berna.
L'artista fa parte del duo electro-punk Crème Solaire e Fulmine è il suo alter ego musicale ed artistico. La sua arte è caratterizzata dall'uso del dialetto ticinese come strumento artistico e politico.
Non è la prima volta che la ticinese viene ricompensata, nel 2024 aveva ricevuto il Premio del bilinguismo dall'associazione Région capitale suisse per il suo progetto "Solo Brodo (Primordio e Parsimonia)" nel quale fa dialogare il dialetto della Valle di Blenio con il francese, sua lingua adottiva.
Attualmente Solari, classe 1996, si trova in residenza alla Kaserne Basel dove lavora a "Vortex", la sua prima performance teatrale di lunga durata. La pièce, prevista per il prossimo anno, ruota attorno al tema della trasformazione: su una piattaforma rotante l'artista attraverserà diversi personaggi, dalla mucca alla scienziata fino alla superstar, aveva spiegato Solari lo scorso giugno in un'intervista a Keystone-ATS.
Oltre alla ticinese, sono stati ricompensati con un premio di musica dal Canton Berna anche il duo svizzerotedesco Lo&Leduc, la regista, performer e compositrice Ludmilla Mercier e il direttore d'orchestra e violinista Droujelub Yanakiew, si legge nella nota. Il collettivo rap ETO si aggiudica invece il premio d'incoraggiamento per giovani talenti "Coup de cœur", dotato di 3'000 franchi. La premiazione si terrà il 17 novembre al teatro Nebia di Bienne (BE).