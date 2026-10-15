La ticinese Rebecca Solari riceve un premio di musica del Canton Berna

L'artista fa parte del duo electro-punk Crème Solaire e Fulmine è il suo alter ego musicale ed artistico. La sua arte è caratterizzata dall'uso del dialetto ticinese come strumento artistico e politico.

Non è la prima volta che la ticinese viene ricompensata, nel 2024 aveva ricevuto il Premio del bilinguismo dall'associazione Région capitale suisse per il suo progetto "Solo Brodo (Primordio e Parsimonia)" nel quale fa dialogare il dialetto della Valle di Blenio con il francese, sua lingua adottiva.