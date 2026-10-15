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Sullo skateboard a 151 km/h: l'impresa di Diego Poncelet

L'atleta Red Bull ha realizzato un nuovo primato del Guinness World Records
Sullo skateboard a 151 km/h: l'impresa di Diego Poncelet
Sullo skateboard a 151 km/h: l'impresa di Diego Poncelet
RED BULL
Fonte Red Bull
elaborata da Redazione
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Sullo skateboard a 151 km/h: l'impresa di Diego Poncelet
L'atleta Red Bull ha realizzato un nuovo primato del Guinness World Records

QUEBEC CITY - Diego Poncelet è diventato lo skateboarder più veloce della storia. Il 27enne spagnolo, due volte campione di downhill e atleta Red Bull, ha raggiunto i 151,83 km/h - pari a 94,34 miglia orarie - conquistando il titolo del Guinness World Records per la maggiore velocità su uno skateboard in posizione eretta.

La seconda volta è stata quella buona
Il record è stato stabilito a metà settembre, alla presenza di un giudice del Guinness World Records, su un tratto chiuso al traffico della Route du Port a Les Éboulements, nella regione canadese di Charlevoix. Poncelet aveva già superato di stretta misura il precedente primato durante il primo giorno di test, raggiungendo i 146,88 km/h. Convinto di poter fare meglio, ha atteso altri cinque giorni a causa del vento sfavorevole, fino alla finestra meteorologica che gli ha permesso di oltrepassare i 150 km/h.

«Non avevo mai veramente ammesso a me stesso che il mio obiettivo fosse raggiungere i 150 km/h: avevo paura che non fosse possibile», ha raccontato. «Ma a 146,88 km/h non ero ancora soddisfatto. Soltanto quando ho raggiunto i 151 km/h ero completamente euforico».

I test, anche in Svizzera
Dietro la discesa ci sono anni di ricerca, allenamento e analisi scientifiche. Le sessioni in una galleria del vento a Ginevra sono servite a perfezionare la postura e a stabilire per quanto tempo potesse mantenerla. Poncelet ha lavorato sul peso, sulla mobilità del busto e sulla flessibilità del collo per rendere il corpo il più aerodinamico possibile.

Alla massima velocità anche un movimento minimo può rendere instabile lo skateboard. Il 27enne si abbassa per accelerare e si solleva per rallentare. Dalla posizione raccolta vede poco la strada e deve affidarsi alla memoria del tracciato e alle linee bianche sull'asfalto: ogni curva viene studiata in anticipo e affrontata d'istinto.

Nulla è stato lasciato al caso
Anche l'equipaggiamento è stato sviluppato per ridurre la resistenza dell'aria e migliorare la stabilità. La tuta utilizza tessuti testurizzati e integra sulla schiena una sorta di spoiler sotto il quale raccogliere le mani. Prada Linea Rossa ha progettato scarpe aerodinamiche asimmetriche, con una soletta capace di attenuare le vibrazioni, e guanti che permettono di appoggiare le mani a terra per derapare in caso di emergenza.

Per il tentativo è stato utilizzato il modello professionale 9.81 Skateboards di Poncelet, dotato di componenti Seismic e rivestito con una carenatura aerodinamica in fibra di carbonio realizzata su misura.

La ricerca della strada adatta è durata anni e ha portato lo spagnolo a esaminare tracciati in Austria, Irlanda e Canada. La scelta è infine caduta sulla stessa discesa canadese del precedente primato: circa 2,2 chilometri, con una pendenza massima del 18% mantenuta lungo un rettilineo di 600 metri. «Ho trascorso innumerevoli notti a guardare le mappe cercando qualcosa di meglio», ha spiegato Poncelet. «A un certo punto ho capito che non poteva essere battuta. Non esiste un'altra strada simile al mondo».

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