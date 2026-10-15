Sullo skateboard a 151 km/h: l'impresa di Diego Poncelet

«Non avevo mai veramente ammesso a me stesso che il mio obiettivo fosse raggiungere i 150 km/h: avevo paura che non fosse possibile», ha raccontato. «Ma a 146,88 km/h non ero ancora soddisfatto. Soltanto quando ho raggiunto i 151 km/h ero completamente euforico».

I test, anche in Svizzera

Dietro la discesa ci sono anni di ricerca, allenamento e analisi scientifiche. Le sessioni in una galleria del vento a Ginevra sono servite a perfezionare la postura e a stabilire per quanto tempo potesse mantenerla. Poncelet ha lavorato sul peso, sulla mobilità del busto e sulla flessibilità del collo per rendere il corpo il più aerodinamico possibile.