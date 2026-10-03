"Flesh & Fuel" e "Bucks Harbor" trionfano allo Zurich Film Festival
I due film si aggiudicano l'Occhio d'Oro nei principali concorsi della 22esima edizione, con un premio di 25'000 franchi ciascuno.
ZURIGO - All'Opernhaus Zürich "Flesh & Fuel" ha vinto il concorso dei lungometraggi della 22esima edizione dello Zurich Film Festival. Nel concorso dei documentari, l'Occhio d'Oro è andato invece a "Bucks Harbor" dell'americano Pete Muller.
"Flesh & Fuel", del regista francese Pierre le Gall, offre un «approfondito confronto cinematografico con il fondamentale bisogno umano di connessione», si legge nella motivazione della giuria. Il dramma racconta di un camionista francese e di uno polacco che, nonostante la loro professione, vogliono dare una possibilità all'amore.
Il documentario "Bucks Harbor" segue invece il passaggio all'età adulta di giovani pescatori nel Downeast Maine, tra inverni rigidi, lavoro in mare e le regole imposte dai loro padri. I due principali riconoscimenti sono dotati di 25'000 franchi ciascuno.
Il premio della critica per la migliore opera prima svizzera è stato assegnato al documentario di Heinz Bütler "Ebjä! Adolf Wölfli", dedicato al pioniere dell'Art Brut.