STATI UNITI
Hayden Panettiere uccisa da un'overdose di fentanyl
Morta a 36 anni, le autorità hanno confermato l'esclusione dell'intervento di terzi
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Fonte Ats Ans
Hayden Panettiere uccisa da un'overdose di fentanyl
Morta a 36 anni, le autorità hanno confermato l'esclusione dell'intervento di terzi
NEW YORK - Hayden Panettiere è morta per overdose di svariati farmaci tra cui il fentanyl: questa la conclusione dell'ufficio del coroner della contea di Greenville.
La star di Nashville è morta a 36 anni il 16 agosto in South Carolina. La polizia e il coroner hanno confermato che non c'erano segni di violenza sul corpo della giovane attrice trovata priva di coscienza dopo esser andata in arresto cardiaco.
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