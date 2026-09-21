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Maxi causa Mediaset contro Corona, «agisce contro ogni regola»

In una memoria i legali confermano la richiesta di risarcimento da 160 milioni di euro per una «campagna di odio» e diffamazione.
Maxi causa Mediaset contro Corona, «agisce contro ogni regola»
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Fonte Ats Ans
di Redazione
Maxi causa Mediaset contro Corona, «agisce contro ogni regola»
In una memoria i legali confermano la richiesta di risarcimento da 160 milioni di euro per una «campagna di odio» e diffamazione.

MILANO - È fissata per il 20 ottobre, davanti al Tribunale civile di Milano e alla giudice Stefania Novelli, la prima udienza della maxi causa contro Fabrizio Corona intentata a febbraio dal gruppo Mediaset, da Pier Silvio e Marina Berlusconi, da Maria De Filippi, Silvia Toffanin, Gerry Scotti, Ilary Blasi e Samira Lui.

L'azione legale prevede una richiesta di risarcimento per danni reputazionali e patrimoniali, per una «campagna d'odio» e diffamazione, pari complessivamente a 160 milioni di euro, in particolare per una puntata del 26 gennaio del podcast "Falsissimo" dell'ex agente fotografico.

In una memoria depositata nei giorni scorsi dai legali dei promotori della causa vengono confermate le richieste di risarcimento a carico dell'ex re dei paparazzi. I legali replicano inoltre alla «assoluta inconsistenza degli argomenti» della difesa di Corona.

Secondo i legali dei promotori della causa, Corona «si pone deliberatamente al di fuori di qualsivoglia contesto regolamentato, sfruttando i vuoti normativi connessi ai nuovi mezzi di comunicazione, per provare a operare "legibus solutus", svincolato da qualsiasi regola etica e deontologica».

Nella stessa memoria, i legali sostengono che il «resoconto edulcorato» «offerto nella difesa avversaria non ha nulla a che fare, ma proprio nulla, con le affermazioni gravemente lesive realmente propalate nel corso della puntata». Corona, secondo la memoria, ha spacciato «per verità assoluta accuse e insinuazioni gravemente diffamatorie, costruite sul nulla. Fuori da qui, sui social, in televisione e nei locali, continua, con lo stesso accanimento, la stessa violenza verbale, la stessa prepotenza, a propalare le medesime invettive, accuse e insinuazioni». Sempre secondo i legali dei promotori della causa, durante un tour teatrale avrebbe proseguito la «campagna denigratoria nei confronti di Mediaset e dei suoi volti più noti».

Gli eventuali risarcimenti, aveva già spiegato il gruppo Mediaset, serviranno «alla creazione di un fondo per la copertura delle spese di assistenza legale delle vittime di stalking, dei reati rientranti nel cosiddetto Codice Rosso e di tutti i fenomeni di cyberbullismo».

L'ex re dei paparazzi parla di «concorrenza sleale»
Nell'ambito della causa, tra l'altro, Corona, attraverso i suoi legali, ha introdotto un tema di presunta «concorrenza sleale» ai suoi danni. Secondo l'ex agente fotografico, «mediante l'invio di diffide legali ai gestori dei locali che avevano programmato spettacoli e serate con la partecipazione di Fabrizio Corona (teatri e discoteche)», ci sarebbero state «pressioni indebite sugli organizzatori, per isolarlo professionalmente e impedirgli di lavorare, causando la cancellazione di numerosi impegni».

Nella memoria, invece, si fa presente che il «rapporto di concorrenzialità tra le parti» non è «neppure ipotizzabile» e che poi le diffide sono un'attività «del tutto lecita, necessitata dal comportamento» di Corona, ossia «legittime reazioni precauzionali volte a evitare la reiterazione di illeciti già compiuti, e financo ammessi dall'autore».

I ricorrenti, inoltre, oltre a depositare una serie di documenti, anche video, hanno citato in giudizio per i danni anche Atena, società che gestisce immagine, comunicazione e contenuti di Corona, come «corresponsabile in solido con Fabrizio Corona della diffusione dei messaggi diffamatori e gravemente lesivi» contenuti «nella puntata di Falsissimo del 26 gennaio 2026».

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