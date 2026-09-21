Maxi causa Mediaset contro Corona, «agisce contro ogni regola»

Nella stessa memoria, i legali sostengono che il «resoconto edulcorato» «offerto nella difesa avversaria non ha nulla a che fare, ma proprio nulla, con le affermazioni gravemente lesive realmente propalate nel corso della puntata». Corona, secondo la memoria, ha spacciato «per verità assoluta accuse e insinuazioni gravemente diffamatorie, costruite sul nulla. Fuori da qui, sui social, in televisione e nei locali, continua, con lo stesso accanimento, la stessa violenza verbale, la stessa prepotenza, a propalare le medesime invettive, accuse e insinuazioni». Sempre secondo i legali dei promotori della causa, durante un tour teatrale avrebbe proseguito la «campagna denigratoria nei confronti di Mediaset e dei suoi volti più noti».