Uno degli inventori del “looksmaxing” andrà a processo per stupro

Le accuse formalizzate nei confronti del ventenne, il cui vero nome è Braden Peters, sono stupro, aver drogato una persona per consumare un rapporto sessuale e aver procurato alcolici a un minore di 21 anni. Le accuse sono state depositate l'8 settembre e i presunti fatti risalgono al 23 maggio 2025. L'udienza è fissata per il 14 ottobre.

A riportare per primo l'apertura del procedimento penale era stato il magazine Bulwark. La notizia era stata smentita dalla rappresentanza legale di Clavicular che l'aveva definita «un'esagerazione».