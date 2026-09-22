Uno degli inventori del “looksmaxing” andrà a processo per stupro
L'influencer ventenne Clavicular comparirà in aula nel Massachusetts, accusato di aver intossicato e violentato una giovane.
Uno dei maggiori promotori social del "looksmaxxing", l'influencer noto come Clavicular, è stato accusato di stupro in Massachusetts.
A riportarlo sono diversi media americani tra i quali anche NBC News.
Le accuse formalizzate nei confronti del ventenne, il cui vero nome è Braden Peters, sono stupro, aver drogato una persona per consumare un rapporto sessuale e aver procurato alcolici a un minore di 21 anni. Le accuse sono state depositate l'8 settembre e i presunti fatti risalgono al 23 maggio 2025. L'udienza è fissata per il 14 ottobre.
A riportare per primo l'apertura del procedimento penale era stato il magazine Bulwark. La notizia era stata smentita dalla rappresentanza legale di Clavicular che l'aveva definita «un'esagerazione».
Peters è noto online per i suoi video a tema "looksmaxxing", pratiche talvolta estreme per aumentare l'attrattiva fisica, tra cui il "bone smashing" (frantumarsi le ossa del viso con un martello per farle rigenerare in modo più definito), definito rischioso dagli esperti.
Ad aprile era già stato citato in giudizio alla corte civile di Miami da un'influencer adolescente, Aleksandra Vasilevna Mendoza (Alorah Ziva), che lo accusava di averla portata a Cape Cod, di averla fatta ubriacare con vodka e di aver avuto rapporti sessuali con lei mentre era intossicata.
Non è chiaro se le nuove accuse penali siano collegate a questa causa civile.
Sempre ad aprile, Clavicular era stato incriminato in Florida per aver sparato a un alligatore, venendo condannato a sei mesi di libertà vigilata e 20 ore di servizi sociali. Quello stesso mese era stato ricoverato a Miami per una sospetta overdose, dichiarando poi in diretta streaming di voler smettere con le sostanze «per sempre».