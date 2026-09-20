Ed Sheeran prende posizione su Gaza: «Situazione ingiustificabile»

Prima di questa dichiarazione, Sheeran aveva cercato di placare le polemiche con un messaggio pubblicato su Instagram sostenendo di «non voler trasformare il proprio lavoro in una piattaforma politica». «Non sono complice. Ho le mie opinioni personali su questo conflitto devastante».

«Ciò che sta accadendo a Gaza è catastrofico, ingiustificabile e sproporzionato», ha dichiarato Sheeran in apertura del suo concerto a Philadelphia. «Ho dovuto prendere decisioni difficili, ho commesso degli errori e ne sono davvero, davvero dispiaciuto», ha aggiunto.