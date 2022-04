Belen Rodriguez: «Voglio il terzo figlio, ma non ora»

MILANO - Belen Rodriguez è tornata in tv a parlare della sua vita privata, lo ha fatto al programma Mediaset “Verissimo”, al quale ha confessato di avere ancora un sogno: il terzo figlio. La showgirl argentina è infatti madre di Santiago - avuto con Stefano De Martino, il marito che aveva lasciato e con cui si è recentemente riconciliata - e Luna Marì, la piccola nata dalla relazione avuta con Antonino Spinalbese.

«Non adesso, ma un terzo figlio mi piacerebbe averlo, forse perché noi siamo tre fratelli», ha dichiarato Belen senza chiarire però chi veda come padre di questo terzo figlio fosse il padre, anche se dal suo attuale stato sentimentale la showgirl pare riferirsi a De Martino. La showgirl ha anche precisato di non voler restare incinta ora: «Non adesso, almeno tra due anni».

Nel corso dell’intervista ha anche parlato di Spinalbese, ex che di recente ha rivelato di soffrire di una malattia autoimmune che lo sta facendo soffrire parecchio. «So che ha avuto un’infiammazione al pancreas e che ha fatto un digiuno in ospedale per una settimana. Della malattia autoimmune non so assolutamente niente - ha dichiarato Belen - Se sono dispiaciuta per lui? Ma certo, è il padre di mia figlia... Crescendo ho imparato a essere più attenta nel parlare e a tenere delle cose per me».