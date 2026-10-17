La Casa Bianca "spegne" i raid su Hormuz

La sospensione riguarda le operazioni contro le capacità iraniane di attacco nell'area dello Stretto, mentre Washington continua a esercitare pressioni economiche e navali su Teheran. Secondo Axios, l'amministrazione statunitense teme che gli attacchi iraniani possano spingere le compagnie di navigazione a evitare il passaggio marittimo, riducendo i flussi di petrolio e provocando un forte aumento dei prezzi.

Venerdì, il comandante del Comando centrale delle forze armate statunitensi (Centcom), l'ammiraglio Brad Cooper, ha affermato che le milizie sostenute dall'Iran, tra cui Hezbollah, Hamas e gruppi sciiti iracheni, stanno restituendo risorse finanziarie ai Guardiani della rivoluzione iraniani (Irgc), tradizionalmente loro finanziatori, per aiutarli a far fronte alle difficoltà economiche. Cooper ha attribuito la pressione finanziaria sul Paese al blocco navale statunitense e alle sanzioni, sostenendo che avrebbero causato perdite per 25 miliardi di dollari nelle entrate petrolifere iraniane.