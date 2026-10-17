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La Casa Bianca "spegne" i raid su Hormuz

A darne notizia è Axios che cita la volontà di evitare nuove escalation in vista delle elezioni di midterm americane
La Casa Bianca "spegne" i raid su Hormuz
AFP
Fonte Ats Ans
di Redazione
La Casa Bianca "spegne" i raid su Hormuz
A darne notizia è Axios che cita la volontà di evitare nuove escalation in vista delle elezioni di midterm americane

WASHINGTON D.C. - La Casa Bianca ha sospeso quasi completamente gli attacchi contro i missili antinave iraniani e le piattaforme di lancio dei droni nell'area dello Stretto di Hormuz, per evitare un'escalation del conflitto prima delle elezioni di metà mandato del 3 novembre.

Lo riferisce il sito di Axios, citando un funzionario statunitense, secondo cui la pausa nei raid avrebbe incoraggiato Teheran a intensificare gli attacchi per far salire i prezzi del petrolio e aumentare la pressione sul presidente statunitense Donald Trump.

La sospensione riguarda le operazioni contro le capacità iraniane di attacco nell'area dello Stretto, mentre Washington continua a esercitare pressioni economiche e navali su Teheran. Secondo Axios, l'amministrazione statunitense teme che gli attacchi iraniani possano spingere le compagnie di navigazione a evitare il passaggio marittimo, riducendo i flussi di petrolio e provocando un forte aumento dei prezzi.

Venerdì, il comandante del Comando centrale delle forze armate statunitensi (Centcom), l'ammiraglio Brad Cooper, ha affermato che le milizie sostenute dall'Iran, tra cui Hezbollah, Hamas e gruppi sciiti iracheni, stanno restituendo risorse finanziarie ai Guardiani della rivoluzione iraniani (Irgc), tradizionalmente loro finanziatori, per aiutarli a far fronte alle difficoltà economiche. Cooper ha attribuito la pressione finanziaria sul Paese al blocco navale statunitense e alle sanzioni, sostenendo che avrebbero causato perdite per 25 miliardi di dollari nelle entrate petrolifere iraniane.

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