Parigi blindata

Marsiglia, breve irruzione nel municipio

A Marsiglia, alcuni manifestanti sono entrati brevemente nell'atrio del municipio dopo aver sfondato la porta: è quanto riferisce un giornalista della France Presse. Nel centro della città un commissariato di polizia sulla Canebière è stato attaccato dai manifestanti: sono stati infranti dei vetri e all'interno sono state lanciate delle granate fumogene. Nella città diverse centinaia di manifestanti hanno bloccato il traffico, incendiando cassonetti e accendendo fumogeni. A scriverlo è Le Figaro.

In Bretagna, a Rennes, fin dalle 8 del mattino, i manifestanti hanno eretto posti di blocco, mentre alcune barricate in fiamme hanno ostacolato la circolazione sulla tangenziale. A Lione, le forze dell'ordine hanno disperso diversi gruppi di manifestanti che tentavano di bloccare il traffico. Blocchi sono stati segnalati anche a Nancy.