Parigi blindata
Giornata di proteste in Francia con decine di migliaia di partecipanti e già oltre 160 fermi. Previsto un vertice di crisi alle 18
Giornata di proteste in Francia con decine di migliaia di partecipanti e già oltre 160 fermi. Previsto un vertice di crisi alle 18
PARIGI - Il governo francese ha segnalato 32'800 manifestanti e già 166 fermi, questa mattina, in Francia nell'ambito delle proteste contro il carovita in corso in tutto il Paese.
«Il movimento si traduce in una mobilitazione molto intensa da parte dell'area dell'estrema sinistra, che mira esclusivamente a creare disordine», riferiscono fonti vicine al ministro dell'Interno, Laurent Nunez, aggiungendo che «tali azioni sono caratterizzate da atti violenti e mirati, compiuti in alcune località da individui incappucciati organizzati in 'black bloc' (in particolare a Parigi, Marsiglia, Rennes, Tolosa, Angers): tentativi di saccheggio, aggressioni alle forze dell'ordine, incendi di arredi urbani, attacchi contro sedi del potere e organi di informazione».
Marsiglia, breve irruzione nel municipio
A Marsiglia, alcuni manifestanti sono entrati brevemente nell'atrio del municipio dopo aver sfondato la porta: è quanto riferisce un giornalista della France Presse. Nel centro della città un commissariato di polizia sulla Canebière è stato attaccato dai manifestanti: sono stati infranti dei vetri e all'interno sono state lanciate delle granate fumogene. Nella città diverse centinaia di manifestanti hanno bloccato il traffico, incendiando cassonetti e accendendo fumogeni. A scriverlo è Le Figaro.
In Bretagna, a Rennes, fin dalle 8 del mattino, i manifestanti hanno eretto posti di blocco, mentre alcune barricate in fiamme hanno ostacolato la circolazione sulla tangenziale. A Lione, le forze dell'ordine hanno disperso diversi gruppi di manifestanti che tentavano di bloccare il traffico. Blocchi sono stati segnalati anche a Nancy.
Vertice di crisi alle 18
Una nuova riunione dell'unità di crisi si riunirà alle 18 presso il ministero dell'Interno di Parigi, per fare il punto delle manifestazioni contro il carovita attualmente in corso in tutto il Paese: è quanto riferisce Bfmtv citando fonti di Palazzo Matignon, sede del premier Sébastien Lecornu a Parigi. All'incontro parteciperanno i capi di gabinetto dello stesso premier, del ministro dell'Interno Laurent Nunez e del ministro della Giustizia Gérald Darmanin.