Nuovi incendi negli impianti Aramco in Arabia orientale

Frattanto, Israele avrebbe iniziato a condividere con l'Arabia Saudita, tramite gli Stati Uniti, informazioni di intelligence sulle forze Houthi in Yemen, sostenute dall'Iran, stando all'emittente pubblica israeliana Kan.

Secondo Kan, l'Arabia Saudita ha richiesto l'assistenza degli Stati Uniti; Washington ha quindi trasmesso la richiesta a Israele, che ha iniziato a fornire informazioni di intelligence, considerando gli Houthi una minaccia più ampia a livello regionale.