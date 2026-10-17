Cerca e trova immobili
Segnalaci
STATI UNITI

Trump sospende importanti sanzioni contro Russia

Lo stop conferisce margine maggiore a Washington per ridurre i prezzi del diesel mentre si avvicina la scadenza delle elezioni di midterm
Trump sospende importanti sanzioni contro Russia
AFP
Fonte Ats Ans
di Redazione
Trump sospende importanti sanzioni contro Russia
Lo stop conferisce margine maggiore a Washington per ridurre i prezzi del diesel mentre si avvicina la scadenza delle elezioni di midterm

WASHINGTON D.C. - Donald Trump ha sospeso importanti sanzioni e dazi sull'export a carico della Russia, pochi giorni prima dell'entrata in vigore. La loro efficacia avrebbe complicato i suoi sforzi per ridurre i prezzi del diesel in vista delle elezioni di midterm del 3 novembre.

Lo stop riguarda una legge promulgata lo scorso mese voluta dal senatore repubblicano Lindsey Graham, scomparso a luglio pochi giorni dopo essere tornato da Kiev.

Il provvedimento codificava e ampliava le sanzioni contro Mosca: le deroghe, tuttavia, sono giustificate dall'interesse nazionale, esentano dai dazi le merci russe e sospendono le sanzioni contro individui ed entità, sebbene le sanzioni preesistenti rimangano in vigore.

Gli Stati Uniti, attraverso diverse agenzie, monitoreranno gli acquisti di petrolio russo e i tentativi di elusione delle sanzioni, mantenendo la facoltà di revocare le deroghe qualora fosse necessario.

La decisione di sospendere l'applicazione di alcune disposizioni della nuova legge arriva inoltre tra le critiche bipartisan dei legislatori, secondo cui allentare le restrizioni sul petrolio russo potrebbe garantire a Mosca entrate inattese proprio mentre prosegue la sua guerra contro l'Ucraina.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
donald trumprussiasanzioni
COMMENTI
NOTIZIE PIÙ LETTE
Una lettera shock scuote GastroTicino
LIVE
CANTONE
17 ore
16
75

Una lettera shock scuote GastroTicino

Medico in carcere per presunti reati sessuali
LIVE
LOCARNESE
1 gior

Medico in carcere per presunti reati sessuali

Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»
LIVE
BELLINZONA
3 gior
3
33

Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»

Cronaca di un massacro
LIVE
CANTONE / ITALIA
1 gior
7
37

Cronaca di un massacro

Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri
LIVE
FRANCIA
2 gior
2
12

Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri

Tentato omicidio, un arresto nel Luganese
LIVE
CANTONE
1 gior
17
43

Tentato omicidio, un arresto nel Luganese

«La mia vita con 1061 franchi al mese»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
51
82

«La mia vita con 1061 franchi al mese»

L'investimento nelle piantagioni di teak fallisce: 800 svizzeri tremano
LIVE
SVIZZERA
2 gior
10
20

L'investimento nelle piantagioni di teak fallisce: 800 svizzeri tremano

Alcoltest ai dipendenti: il sindaco rivela cosa è emerso dai controlli
LIVE
CHIASSO
2 gior
49
54

Alcoltest ai dipendenti: il sindaco rivela cosa è emerso dai controlli

70 franchi per un chilometro e mezzo: «Questa è taxi-usura»
LIVE
ZURIGO
1 gior
17
71

70 franchi per un chilometro e mezzo: «Questa è taxi-usura»

Vita privata a rotoli: matrimonio finito per Sommer
LIVE
BELGIO
2 gior

Vita privata a rotoli: matrimonio finito per Sommer

Orologio e lingotto d’oro a Trump, Seco: «Erano per il popolo americano»
LIVE
SVIZZERA/USA
2 gior
16
132

Orologio e lingotto d’oro a Trump, Seco: «Erano per il popolo americano»

Ritrovata la 19enne scomparsa
LIVE
CANTONE
1 gior

Ritrovata la 19enne scomparsa

Eredità? “No grazie!”...ecco cosa c’è dietro
LIVE
CANTONE
2 gior
11

Eredità? “No grazie!”...ecco cosa c’è dietro

Dal sole alla pioggia intensa, un weekend a due volti
LIVE
SVIZZERA/CANTONE
22 ore
9
47

Dal sole alla pioggia intensa, un weekend a due volti

Viaggio da incubo sul treno Zurigo-Coira: 35enne vittima di molestie
LIVE
ZURIGO
1 gior
19
117

Viaggio da incubo sul treno Zurigo-Coira: 35enne vittima di molestie

Stesso prezzo, ma dura il doppio
LIVE
CANTONE
20 ore
2
22

Stesso prezzo, ma dura il doppio

Un grande Lugano si regala un debutto europeo da sogno
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
1 gior
76
119

Un grande Lugano si regala un debutto europeo da sogno

Sentenza di fallimento per Roberto Ostinelli: «Ma non arretro di un millimetro»
LIVE
CANTONE
2 gior
72
95

Sentenza di fallimento per Roberto Ostinelli: «Ma non arretro di un millimetro»

Pollo contaminato: coinvolte tre catene di supermercati
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
13

Pollo contaminato: coinvolte tre catene di supermercati

Invita a casa una donna conosciuta online, poi la brutta scoperta
LIVE
SOLETTA
20 ore
12
57

Invita a casa una donna conosciuta online, poi la brutta scoperta

Per la salute, per il conto in banca: Belinda Bencic raggiunge Lara Gut-Behrami
LIVE
TENNIS
22 ore
2
13

Per la salute, per il conto in banca: Belinda Bencic raggiunge Lara Gut-Behrami

Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?
LIVE
CHIASSO
3 gior
71
69

Alcoltest al lavoro: si poteva dire «no»? E cosa rischia chi rifiuta?

Niente vacanze, ristoranti e sport. Sono i poveri del Ticino
LIVE
LUGANO
1 gior
46
109

Niente vacanze, ristoranti e sport. Sono i poveri del Ticino

Preso Romano, perso Tresoldi: scippo e controscippo Italia
LIVE
CHAMPIONS LEAGUE
1 gior
10
33

Preso Romano, perso Tresoldi: scippo e controscippo Italia

Easy Work chiude, ma loro non si arrendono: «Ripartiamo con coraggio»
LIVE
CANTONE
1 gior
22
62

Easy Work chiude, ma loro non si arrendono: «Ripartiamo con coraggio»

Con i piedi per terra e senza scandali: i Sommer erano considerati una coppia da manuale
LIVE
BELGIO
1 gior
9
16

Con i piedi per terra e senza scandali: i Sommer erano considerati una coppia da manuale

La pecora scompare, poi la sorpresa
LIVE
SAN GALLO
17 ore
3
64

La pecora scompare, poi la sorpresa

Ma chi è l'uomo dai capelli rosa
LIVE
LOCARNESE
3 gior

Ma chi è l'uomo dai capelli rosa

La proposta: «Il postino non deve più passare ogni giorno»
LIVE
SVIZZERA
12 ore
26
170

La proposta: «Il postino non deve più passare ogni giorno»

Basta lacrime, ora gli affari si fanno così: il video
LIVE
BELLINZONA
2 gior
3
29

Basta lacrime, ora gli affari si fanno così: il video

«Zali? Sul piano umano gli sono vicino. Doveva tenere duro»
LIVE
CANTONE
1 gior
12
107

«Zali? Sul piano umano gli sono vicino. Doveva tenere duro»

Rifiuti abbandonati per strada: le tracce portano in Ticino
LIVE
CONFINE
2 gior
19
65

Rifiuti abbandonati per strada: le tracce portano in Ticino

La povertà dietro la porta di casa: «In Ticino è particolarmente grave»
LIVE
CANTONE
1 gior
30
66

La povertà dietro la porta di casa: «In Ticino è particolarmente grave»

UBS lascia la Svizzera? Sul tavolo tre possibili scenari
LIVE
SVIZZERA
2 gior
32
106

UBS lascia la Svizzera? Sul tavolo tre possibili scenari

Basta un incidente e tutto si ferma
LIVE
LUGANO
2 gior
79

Basta un incidente e tutto si ferma

Adolescente si risveglia nella bara durante il funerale: indagine sui genitori
LIVE
GUATEMALA
1 gior
12

Adolescente si risveglia nella bara durante il funerale: indagine sui genitori

Una Migros nuova di zecca
LIVE
BIASCA
2 gior
22

Una Migros nuova di zecca

«Da Piotta arrivò una lettera di minaccia "non attraversare il Gottardo"»
LIVE
HOCKEY
3 gior
2
30

«Da Piotta arrivò una lettera di minaccia "non attraversare il Gottardo"»

Fugge col Suv all'alt dei carabinieri, ancora guai per Fabrizio Corona
LIVE
ITALIA
1 gior
21
55

Fugge col Suv all'alt dei carabinieri, ancora guai per Fabrizio Corona

Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
1
9

Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)

Pensionato la spunta contro le FFS dopo mesi di battaglia
LIVE
ZURIGO
9 ore
25
56

Pensionato la spunta contro le FFS dopo mesi di battaglia

Auto in fiamme sull'A2, disagi in direzione sud
LIVE
MONTECENERI
1 gior
1
14

Auto in fiamme sull'A2, disagi in direzione sud

A Bellinzona è fiorito un giardino... di carta
LIVE
BELLINZONA
1 gior
6
56

A Bellinzona è fiorito un giardino... di carta

C'è un angolo di Ceresio pieno di una strana schiuma
LIVE
LUGANESE
1 gior
3
13

C'è un angolo di Ceresio pieno di una strana schiuma

Giuliano Bignasca avrà la sua via
LIVE
LUGANO
1 gior
27
145

Giuliano Bignasca avrà la sua via

Nuova avventura per Mauro Pini
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
10
17

Nuova avventura per Mauro Pini

«Quando mi sono trasferita in Cina»: la risposta della portavoce della Casa Bianca fa discutere
LIVE
STATI UNITI
1 gior
10
41

«Quando mi sono trasferita in Cina»: la risposta della portavoce della Casa Bianca fa discutere

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Nuovi incendi negli impianti Aramco in Arabia orientale
LIVE
MEDIO ORIENTE
57 min

Nuovi incendi negli impianti Aramco in Arabia orientale

Trump licenzia la portavoce della Casa Bianca dopo appena cinque giorni
LIVE
STATI UNITI
12 ore
5
92

Trump licenzia la portavoce della Casa Bianca dopo appena cinque giorni

Zelensky chiede altri 70 miliardi all'UE, Trump attacca: «Non vuole la pace»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
14 ore
13
95

Zelensky chiede altri 70 miliardi all'UE, Trump attacca: «Non vuole la pace»

Il Papa ha parlato con Putin
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
15 ore
11
37

Il Papa ha parlato con Putin

Arrestati un religioso e la moglie: segregavano 200 persone
LIVE
SUDAFRICA
16 ore
1
12

Arrestati un religioso e la moglie: segregavano 200 persone

«Ucciso un comandante di Hamas coinvolto nell'attacco del 7 ottobre»
LIVE
MEDIO ORIENTE
16 ore
7
32

«Ucciso un comandante di Hamas coinvolto nell'attacco del 7 ottobre»

Zelensky all'Ue: «La guerra costerà 155 miliardi, ve ne chiedo 70»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
18 ore
14
186

Zelensky all'Ue: «La guerra costerà 155 miliardi, ve ne chiedo 70»

Il Papa ha celebrato messa, la prima dopo l'operazione
LIVE
ITALIA
18 ore

Il Papa ha celebrato messa, la prima dopo l'operazione

Salvini, Piantedosi e Molteni tutti insieme sul lago di Como: ecco perché
LIVE
ITALIA
19 ore
11

Salvini, Piantedosi e Molteni tutti insieme sul lago di Como: ecco perché

Disputa Italia-Spagna sui migranti: verso la revoca delle restrizioni alle frontiere
LIVE
SPAGNA / ITALIA
19 ore
5

Disputa Italia-Spagna sui migranti: verso la revoca delle restrizioni alle frontiere