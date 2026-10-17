Papa Leone lascerà l'ospedale nel pomeriggio
Il Pontefice è ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma per l'intervento al polmone destro. Nelle prossime ore il ritorno in Vaticano
CITTÀ DEL VATICANO - Papa Leone XIV, appena operato per un tumore al polmone, lascerà l'ospedale Gemelli nel primo pomeriggio oggi. Lo ha comunicato stamane la sala stampa vaticana.
Stando a una nota della sala stampa vaticana, «a seguito delle conclusioni fornite dai medici questa mattina, Papa Leone XIV sarà dimesso oggi dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato per l'intervento al polmone destro. Lascerà l'ospedale nel primo pomeriggio e farà rientro in Vaticano. Domani reciterà la preghiera dell'Angelus dalla finestra dell'appartamento pontificio».
Ieri, a quattro giorni dal ricovero, il Vaticano aveva diffuso due immagini del Pontefice mentre presiedeva la messa al decimo piano del nosocomio romano. I bollettini medici davano il papa in ripresa.