Papa Leone lascerà l'ospedale nel pomeriggio

Stando a una nota della sala stampa vaticana, «a seguito delle conclusioni fornite dai medici questa mattina, Papa Leone XIV sarà dimesso oggi dal Policlinico Gemelli, dove era ricoverato per l'intervento al polmone destro. Lascerà l'ospedale nel primo pomeriggio e farà rientro in Vaticano. Domani reciterà la preghiera dell'Angelus dalla finestra dell'appartamento pontificio».

Ieri, a quattro giorni dal ricovero, il Vaticano aveva diffuso due immagini del Pontefice mentre presiedeva la messa al decimo piano del nosocomio romano. I bollettini medici davano il papa in ripresa.