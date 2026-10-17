Aereo leggero precipita in Scozia: due morti

Le vittime sono un uomo di 80 anni e un ragazzo di 16, entrambi dichiarati morti sul posto. Dopo lo schianto sono state introdotte restrizioni temporanee dello spazio aereo nella zona, anche per i droni, per consentire le indagini dell'Air Accidents Investigation Branch, l'organismo britannico che si occupa degli incidenti aerei. Le cause dell'incidente non sono ancora state rese note.