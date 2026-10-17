Cerca e trova immobili
Segnalaci
REGNO UNITO

Aereo leggero precipita in Scozia: due morti

Le vittime sono un uomo di 80 anni e un ragazzo di 16 anni
Aereo leggero precipita in Scozia: due morti
Depositphotos (Buchanan10)
Fonte Ats Ans
di Redazione
Aereo leggero precipita in Scozia: due morti
Le vittime sono un uomo di 80 anni e un ragazzo di 16 anni

DRYMEN - Due persone sono morte nello schianto di un aereo leggero vicino a Drymen, nella Scozia centrale. Lo riferisce il sito di Sky News, citando la polizia.

Le vittime sono un uomo di 80 anni e un ragazzo di 16, entrambi dichiarati morti sul posto. Dopo lo schianto sono state introdotte restrizioni temporanee dello spazio aereo nella zona, anche per i droni, per consentire le indagini dell'Air Accidents Investigation Branch, l'organismo britannico che si occupa degli incidenti aerei. Le cause dell'incidente non sono ancora state rese note.

Entra nel canale WhatsApp di Ticinonline.
Iscriviti alla newsletter giornaliera di Tio per ricevere le notizie più importanti direttamente nella tua casella di posta.
Naviga su tio.ch senza pubblicità Prova TioABO per 7 giorni.
incidente aereoscozia

Sappiamo quanto sia importante condividere le vostre opinioni. Tuttavia, per questo articolo abbiamo scelto di mantenere chiusa la sezione commenti.

Su alcuni temi riceviamo purtroppo con frequenza messaggi contenenti insulti e incitamento all'odio e, nonostante i nostri sforzi, non riusciamo a garantire un dialogo costruttivo. Per le stesse ragioni, disattiviamo i commenti anche negli articoli dedicati a decessi, crimini, processi e incidenti.

Il confronto con i nostri lettori rimane per noi fondamentale: è una parte centrale della nostra piattaforma. Per questo ci impegniamo a mantenere aperta la discussione ogni volta che è possibile.

Dipende anche da voi: con interventi rispettosi, costruttivi e cortesi, potete contribuire a mantenere un dialogo aperto, civile e utile per tutti. Non vediamo l'ora di ritrovarvi nella prossima sezione commenti!
NOTIZIE PIÙ LETTE
Una lettera shock scuote GastroTicino
LIVE
CANTONE
19 ore
18
76

Una lettera shock scuote GastroTicino

Medico in carcere per presunti reati sessuali
LIVE
LOCARNESE
1 gior

Medico in carcere per presunti reati sessuali

Cronaca di un massacro
LIVE
CANTONE / ITALIA
1 gior
7
37

Cronaca di un massacro

Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»
LIVE
BELLINZONA
3 gior
3
34

Perde sulla Posta la sciarpa fatta a mano: «La cerco da quasi un anno»

Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri
LIVE
FRANCIA
2 gior
2
12

Il Monte Bianco ha "recuperato" quasi due metri

Tentato omicidio, un arresto nel Luganese
LIVE
CANTONE
1 gior
17
43

Tentato omicidio, un arresto nel Luganese

L'investimento nelle piantagioni di teak fallisce: 800 svizzeri tremano
LIVE
SVIZZERA
2 gior
10
19

L'investimento nelle piantagioni di teak fallisce: 800 svizzeri tremano

Alcoltest ai dipendenti: il sindaco rivela cosa è emerso dai controlli
LIVE
CHIASSO
2 gior
49
54

Alcoltest ai dipendenti: il sindaco rivela cosa è emerso dai controlli

70 franchi per un chilometro e mezzo: «Questa è taxi-usura»
LIVE
ZURIGO
1 gior
17
72

70 franchi per un chilometro e mezzo: «Questa è taxi-usura»

Vita privata a rotoli: matrimonio finito per Sommer
LIVE
BELGIO
2 gior

Vita privata a rotoli: matrimonio finito per Sommer

Orologio e lingotto d’oro a Trump, Seco: «Erano per il popolo americano»
LIVE
SVIZZERA/USA
2 gior
16
132

Orologio e lingotto d’oro a Trump, Seco: «Erano per il popolo americano»

«La mia vita con 1061 franchi al mese»
LIVE
SVIZZERA
3 gior
51
82

«La mia vita con 1061 franchi al mese»

Ritrovata la 19enne scomparsa
LIVE
CANTONE
1 gior

Ritrovata la 19enne scomparsa

Eredità? “No grazie!”...ecco cosa c’è dietro
LIVE
CANTONE
2 gior
11

Eredità? “No grazie!”...ecco cosa c’è dietro

Dal sole alla pioggia intensa, un weekend a due volti
LIVE
SVIZZERA/CANTONE
1 gior
9
47

Dal sole alla pioggia intensa, un weekend a due volti

Milioni spesso buttati, Antonelli ne è la prova
LIVE
I RACCONTI DELLA F1
4 ore
5

Milioni spesso buttati, Antonelli ne è la prova

Viaggio da incubo sul treno Zurigo-Coira: 35enne vittima di molestie
LIVE
ZURIGO
2 gior
19
117

Viaggio da incubo sul treno Zurigo-Coira: 35enne vittima di molestie

Stesso prezzo, ma dura il doppio
LIVE
CANTONE
23 ore
2
22

Stesso prezzo, ma dura il doppio

Un grande Lugano si regala un debutto europeo da sogno
LIVE
CONFERENCE LEAGUE
1 gior
76
118

Un grande Lugano si regala un debutto europeo da sogno

Sentenza di fallimento per Roberto Ostinelli: «Ma non arretro di un millimetro»
LIVE
CANTONE
2 gior
72
95

Sentenza di fallimento per Roberto Ostinelli: «Ma non arretro di un millimetro»

Pollo contaminato: coinvolte tre catene di supermercati
LIVE
SVIZZERA
2 gior
1
13

Pollo contaminato: coinvolte tre catene di supermercati

La proposta: «Il postino non deve più passare ogni giorno»
LIVE
SVIZZERA
14 ore
33
221

La proposta: «Il postino non deve più passare ogni giorno»

Invita a casa una donna conosciuta online, poi la brutta scoperta
LIVE
SOLETTA
22 ore
12
56

Invita a casa una donna conosciuta online, poi la brutta scoperta

Per la salute, per il conto in banca: Belinda Bencic raggiunge Lara Gut-Behrami
LIVE
TENNIS
1 gior
2
13

Per la salute, per il conto in banca: Belinda Bencic raggiunge Lara Gut-Behrami

Niente vacanze, ristoranti e sport. Sono i poveri del Ticino
LIVE
LUGANO
1 gior
46
108

Niente vacanze, ristoranti e sport. Sono i poveri del Ticino

Pensionato la spunta contro le FFS dopo mesi di battaglia
LIVE
ZURIGO
11 ore
36
103

Pensionato la spunta contro le FFS dopo mesi di battaglia

La pecora scompare, poi la sorpresa
LIVE
SAN GALLO
19 ore
3
65

La pecora scompare, poi la sorpresa

Preso Romano, perso Tresoldi: scippo e controscippo Italia
LIVE
CHAMPIONS LEAGUE
1 gior
10
33

Preso Romano, perso Tresoldi: scippo e controscippo Italia

Easy Work chiude, ma loro non si arrendono: «Ripartiamo con coraggio»
LIVE
CANTONE
1 gior
22
61

Easy Work chiude, ma loro non si arrendono: «Ripartiamo con coraggio»

Con i piedi per terra e senza scandali: i Sommer erano considerati una coppia da manuale
LIVE
BELGIO
2 gior
9
16

Con i piedi per terra e senza scandali: i Sommer erano considerati una coppia da manuale

Basta lacrime, ora gli affari si fanno così: il video
LIVE
BELLINZONA
2 gior
3
29

Basta lacrime, ora gli affari si fanno così: il video

«Zali? Sul piano umano gli sono vicino. Doveva tenere duro»
LIVE
CANTONE
1 gior
12
107

«Zali? Sul piano umano gli sono vicino. Doveva tenere duro»

Rifiuti abbandonati per strada: le tracce portano in Ticino
LIVE
CONFINE
2 gior
19
64

Rifiuti abbandonati per strada: le tracce portano in Ticino

La povertà dietro la porta di casa: «In Ticino è particolarmente grave»
LIVE
CANTONE
1 gior
30
65

La povertà dietro la porta di casa: «In Ticino è particolarmente grave»

UBS lascia la Svizzera? Sul tavolo tre possibili scenari
LIVE
SVIZZERA
2 gior
32
105

UBS lascia la Svizzera? Sul tavolo tre possibili scenari

Basta un incidente e tutto si ferma
LIVE
LUGANO
2 gior
79

Basta un incidente e tutto si ferma

Adolescente si risveglia nella bara durante il funerale: indagine sui genitori
LIVE
GUATEMALA
1 gior
12

Adolescente si risveglia nella bara durante il funerale: indagine sui genitori

Una Migros nuova di zecca
LIVE
BIASCA
3 gior
23

Una Migros nuova di zecca

Fugge col Suv all'alt dei carabinieri, ancora guai per Fabrizio Corona
LIVE
ITALIA
1 gior
21
53

Fugge col Suv all'alt dei carabinieri, ancora guai per Fabrizio Corona

Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)
LIVE
SCI ALPINO
3 gior
1
9

Marco Odermatt elegge il suo piatto svizzero preferito (ma se ne pente)

Auto in fiamme sull'A2, disagi in direzione sud
LIVE
MONTECENERI
1 gior
1
13

Auto in fiamme sull'A2, disagi in direzione sud

A Bellinzona è fiorito un giardino... di carta
LIVE
BELLINZONA
1 gior
6
55

A Bellinzona è fiorito un giardino... di carta

C'è un angolo di Ceresio pieno di una strana schiuma
LIVE
LUGANESE
1 gior
3
13

C'è un angolo di Ceresio pieno di una strana schiuma

Giuliano Bignasca avrà la sua via
LIVE
LUGANO
1 gior
27
144

Giuliano Bignasca avrà la sua via

Nuova avventura per Mauro Pini
LIVE
SCI ALPINO
2 gior
10
16

Nuova avventura per Mauro Pini

«Quando mi sono trasferita in Cina»: la risposta della portavoce della Casa Bianca fa discutere
LIVE
STATI UNITI
2 gior
10
41

«Quando mi sono trasferita in Cina»: la risposta della portavoce della Casa Bianca fa discutere

«Il cavallo da un milione di dollari» muore in piena corsa
LIVE
FRANCIA
2 gior
3
32

«Il cavallo da un milione di dollari» muore in piena corsa

Si ferisce in modo serio mentre taglia una pianta
LIVE
LAVERTEZZO
15 ore

Si ferisce in modo serio mentre taglia una pianta

ULTIME NOTIZIE DAL MONDO
Trump sospende importanti sanzioni contro Russia
LIVE
STATI UNITI
3 ore
11
56

Trump sospende importanti sanzioni contro Russia

Nuovi incendi negli impianti Aramco in Arabia orientale
LIVE
MEDIO ORIENTE
3 ore
3

Nuovi incendi negli impianti Aramco in Arabia orientale

Trump licenzia la portavoce della Casa Bianca dopo appena cinque giorni
LIVE
STATI UNITI
14 ore
10
102

Trump licenzia la portavoce della Casa Bianca dopo appena cinque giorni

Zelensky chiede altri 70 miliardi all'UE, Trump attacca: «Non vuole la pace»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
16 ore
13
106

Zelensky chiede altri 70 miliardi all'UE, Trump attacca: «Non vuole la pace»

Il Papa ha parlato con Putin
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
17 ore
11
39

Il Papa ha parlato con Putin

Arrestati un religioso e la moglie: segregavano 200 persone
LIVE
SUDAFRICA
19 ore
1
12

Arrestati un religioso e la moglie: segregavano 200 persone

«Ucciso un comandante di Hamas coinvolto nell'attacco del 7 ottobre»
LIVE
MEDIO ORIENTE
19 ore
8
32

«Ucciso un comandante di Hamas coinvolto nell'attacco del 7 ottobre»

Zelensky all'Ue: «La guerra costerà 155 miliardi, ve ne chiedo 70»
LIVE
GUERRA IN UCRAINA
20 ore
14
208

Zelensky all'Ue: «La guerra costerà 155 miliardi, ve ne chiedo 70»

Il Papa ha celebrato messa, la prima dopo l'operazione
LIVE
ITALIA
20 ore

Il Papa ha celebrato messa, la prima dopo l'operazione

Salvini, Piantedosi e Molteni tutti insieme sul lago di Como: ecco perché
LIVE
ITALIA
21 ore
11

Salvini, Piantedosi e Molteni tutti insieme sul lago di Como: ecco perché