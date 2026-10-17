REGNO UNITO
Aereo leggero precipita in Scozia: due morti
Le vittime sono un uomo di 80 anni e un ragazzo di 16 anni
Depositphotos (Buchanan10)
Fonte Ats Ans
Aereo leggero precipita in Scozia: due morti
Le vittime sono un uomo di 80 anni e un ragazzo di 16 anni
DRYMEN - Due persone sono morte nello schianto di un aereo leggero vicino a Drymen, nella Scozia centrale. Lo riferisce il sito di Sky News, citando la polizia.
Le vittime sono un uomo di 80 anni e un ragazzo di 16, entrambi dichiarati morti sul posto. Dopo lo schianto sono state introdotte restrizioni temporanee dello spazio aereo nella zona, anche per i droni, per consentire le indagini dell'Air Accidents Investigation Branch, l'organismo britannico che si occupa degli incidenti aerei. Le cause dell'incidente non sono ancora state rese note.
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