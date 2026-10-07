Midterm Usa, l'America PAC di Musk spende 26,7 milioni per i repubblicani
Secondo Wired, 21 milioni sono stati destinati a sette sfide chiave per il Senato. In Texas oltre 7,6 milioni contro Talarico.
WASHINGTON - L'America PAC (Political Action Committee) di Elon Musk sta investendo ingenti risorse in vista delle elezioni di Midterm negli Stati Uniti, concentrando gran parte delle spese sulle sfide più incerte per il Senato.
Secondo un'analisi di Wired basata sui dati federali sui finanziamenti elettorali, al 6 ottobre il gruppo aveva destinato 21 dei 26,7 milioni di dollari spesi per le elezioni di quest'anno a sette competizioni chiave per il Senato. Si tratta di sfide nelle quali i democratici hanno la possibilità di conquistare seggi e puntare alla maggioranza.
L'analisi indica inoltre che, per ogni dollaro impiegato a sostegno di un candidato repubblicano, più di due sono stati spesi per contrastare un democratico. Limitando il calcolo alle corse per il Senato, il rapporto sale a tre a uno. I democratici potrebbero ottenere la maggioranza ribaltando quattro sfide chiave e conservando tre seggi attualmente detenuti.
Un eventuale Senato controllato dai democratici potrebbe avere conseguenze anche per Musk: secondo Wired, l'imprenditore potrebbe essere oggetto di indagini, mentre le sue aziende potrebbero essere interessate da provvedimenti sulla regolamentazione della tecnologia e dell'intelligenza artificiale.
Particolare attenzione è rivolta al Texas, dove Musk risiede e dove hanno sede Tesla e SpaceX. America PAC ha speso oltre 7,6 milioni di dollari in pubblicità contro il candidato democratico James Talarico e 1,1 milioni a sostegno del repubblicano Ken Paxton, procuratore generale del Texas. Il sondaggio più recente della Marist University tra gli elettori registrati attribuisce a Talarico un vantaggio di sei punti.