Midterm Usa, l'America PAC di Musk spende 26,7 milioni per i repubblicani

Particolare attenzione è rivolta al Texas, dove Musk risiede e dove hanno sede Tesla e SpaceX. America PAC ha speso oltre 7,6 milioni di dollari in pubblicità contro il candidato democratico James Talarico e 1,1 milioni a sostegno del repubblicano Ken Paxton, procuratore generale del Texas. Il sondaggio più recente della Marist University tra gli elettori registrati attribuisce a Talarico un vantaggio di sei punti.