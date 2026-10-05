Sánchez annuncia elezioni anticipate

Nell'annunciare il ritorno anticipato alle urne, il premier ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere «che ruolo vuole giocare: se unirsi all'ondata di estrema destra che regredisce laddove governa» oppure «dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia», perché continui a essere «un baluardo di apertura e giustizia sociale» e un «punto di riferimento mondiale di pace, femminismo e prosperità».



Dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa e in seguito a una pausa di riflessione nel fine settimana e consultazioni con i membri del suo governo e del Partito socialista e delle forze politiche alleate, Sanchez ha deciso di sciogliere le Camere con nove mesi di anticipo sulla fine naturale della legislatura, per andare alle urne e ottenere dai cittadini un nuovo mandato, con più forza per «approfondire le riforme ancora da fare».

