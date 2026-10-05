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Spagna

Sánchez annuncia elezioni anticipate

Il premier spagnolo convoca la stampa e sceglie il 29 novembre come data chiave per il futuro politico del Paese.
Sánchez annuncia elezioni anticipate
Imago
Fonte Sda Dpa
di Redazione
Sánchez annuncia elezioni anticipate
Il premier spagnolo convoca la stampa e sceglie il 29 novembre come data chiave per il futuro politico del Paese.

MADRID - «Ho deciso di convocare oggi stesso il Consiglio dei ministri, per sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipale il prossimo 29 novembre». Lo ha detto il premier spagnolo Pedro Sanchez in una dichiarazione istituzionale dal Palazzo della Moncloa.

Nell'annunciare il ritorno anticipato alle urne, il premier ha fatto appello alla cittadinanza a scegliere «che ruolo vuole giocare: se unirsi all'ondata di estrema destra che regredisce laddove governa» oppure «dare alla Spagna una maggioranza progressista più ampia», perché continui a essere «un baluardo di apertura e giustizia sociale» e un «punto di riferimento mondiale di pace, femminismo e prosperità».

Dopo la bocciatura venerdì in Parlamento dei decreti sull'emergenza abitativa e in seguito a una pausa di riflessione nel fine settimana e consultazioni con i membri del suo governo e del Partito socialista e delle forze politiche alleate, Sanchez ha deciso di sciogliere le Camere con nove mesi di anticipo sulla fine naturale della legislatura, per andare alle urne e ottenere dai cittadini un nuovo mandato, con più forza per «approfondire le riforme ancora da fare».

Spagna
In migliaia in corteo contro la crisi abitativa

«Abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare per difendere gli interessi degli spagnoli», ha affermato Sanchez, nel fare un bilancio del suo ultimo governo.

A detta sua, durante il suo mandato si è «ridotta la disuguaglianza» mentre l'economia «è stata quella che è cresciuta di più in Europa».

Il governo spagnolo «ha approvato misure coraggiose per tutelare il diritto costituzionale all'accesso alla casa», ha dichiarato il premier spagnolo. «Ci siamo sforzati per costruire un mondo migliore per i nostri compatrioti», ha aggiunto, «combattendo gli speculatori che vogliono distruggere il futuro dei nostri figli e delle nostre figlie per aumentare i loro introiti».

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