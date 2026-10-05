Brasile al ballottaggio, Flávio Bolsonaro parte in vantaggio su Lula

Trump e la sovranità

Anche la politica estera ha avuto un ruolo nella campagna elettorale. Il presidente statunitense Donald Trump aveva sostenuto politicamente Jair Bolsonaro e criticato il procedimento penale contro l'ex capo di Stato. Flávio Bolsonaro si è avvicinato durante la campagna all'area politica di Trump e lo ha già incontrato alla Casa Bianca, a Washington. Lula insiste invece maggiormente sulla difesa della sovranità brasiliana e, nonostante le tensioni con Washington, cerca di stabilizzare i rapporti con gli Stati Uniti.

Dalla rielezione di Trump alla Casa Bianca, il panorama politico dell'America Latina è cambiato. In Paesi come Bolivia, Cile e Colombia, candidati di destra hanno recentemente vinto le elezioni presidenziali. Allo stesso tempo, dopo la detenzione del capo di Stato venezuelano Nicolás Maduro, il governo statunitense collabora più strettamente con l'attuale presidente del Venezuela Delcy Rodríguez, anche nel settore petrolifero.