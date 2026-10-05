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GUERRA IN UCRAINA

Doppio attacco russo su Kharkiv con missili Banderol: un morto

L’attacco ha colpito diverse infrastrutture e causato incendi in edifici residenziali e amministrativi.
Doppio attacco russo su Kharkiv con missili Banderol: un morto
IMAGO / Anadolu Agency
Fonte Ats Ans
di Redazione
Doppio attacco russo su Kharkiv con missili Banderol: un morto
L’attacco ha colpito diverse infrastrutture e causato incendi in edifici residenziali e amministrativi.

KIEV - Una persona è rimasta uccisa e sei ferite in seguito a un doppio attacco missilistico condotto dalle forze russe con missili Banderol nel distretto industriale di Kharkiv, secondo quanto riportato dal Kyiv Independent.

Il sindaco di Kharkiv, Ihor Terekhov, ha confermato il bilancio dell'attacco, aggiungendo che un edificio amministrativo e alcuni veicoli sono andati a fuoco. Almeno dieci edifici residenziali sono stati danneggiati nell'attacco. Le operazioni di ricerca di eventuali vittime o feriti sono tuttora in corso.

È cresciuto l'utilizzo di missili Banderol da parte della Russia. Combinando le caratteristiche di un missile da crociera e di un drone a reazione, questo missile è difficile da intercettare per le difese aeree ucraine. La testata ucraina riporta anche che un drone russo ha colpito una infrastruttura energetico nella regione di Poltava, lasciando circa 22 mila persone senza elettricità. Al momento non sono segnalate vittime.

L'attacco arriva appena due giorni dopo che un altro drone russo ha colpito un impianto energetico nel distretto di Lubny, lasciando circa 6 mila persone senza elettricità.

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