Air Baltic taglia fino a 700 posti di lavoro

Il nuovo piano aziendale prevede una flotta propria più ridotta di Airbus A220-300 e, al contempo, partnership più solide durante tutto l'anno. Con accordi di wet lease, Air Baltic mette a disposizione di un'altra compagnia l'aereo e l'equipaggio. All'inizio di marzo, cinque A220-300 di Air Baltic erano ad esempio in servizio per conto di Swiss.

L'attuale programma di voli non subirà alcuna modifica, è stato precisato. I tagli interesseranno le sedi di Riga, Vilnius e Tallinn. Con i sindacati si sta discutendo, tra l'altro, di un minor carico di lavoro per i piloti e il personale di cabina. La nuova struttura organizzativa dovrebbe essere definita nei dettagli entro metà ottobre.