Missili russi sulla palazzina: 18 morti, quattro sono bambini

A Kiev sono già state introdotte restrizioni al consumo di energia. Zelensky, che chiede agli alleati più sistemi in grado di intercettare i missili balistici, ha inoltre segnalato due morti a Oleksandrija e due a Kremenčuk, città situate nella parte centrale del Paese. Altre due persone sono rimaste uccise nella capitale, ha aggiunto.

Da parte sua, il ministero della Difesa russo ha dichiarato che l'esercito ha colpito - in particolare a Kiev e nella sua regione, a Pryluky e a Kremenčuk - stabilimenti dediti all'assemblaggio e allo stoccaggio di missili da crociera (nello specifico i Flamingo di fabbricazione ucraina) e di droni a lungo raggio.