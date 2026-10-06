Alta tensione a Okinawa dopo l'arresto di un marine USA

Secondo la polizia prefettizia, le telecamere di sicurezza lo avrebbero ripreso mentre entrava con la vittima e poi usciva con lo zaino e gli effetti personali della donna.

La premier Sanae Takaichi ha parlato in parlamento di un "crimine efferato" ed "estremamente deplorevole", chiedendo agli Stati Uniti piena collaborazione nelle indagini e una rigorosa disciplina del personale militare. Il segretario di gabinetto Minoru Kihara ha assicurato che Tokyo e Washington lavoreranno insieme per prevenire il ripetersi di casi simili.