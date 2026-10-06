Trump approva la fucilazione per l'autore della strage nella base di Fort Hood

Il segretario alla difesa Pete Hegseth «ha raccomandato, e Donald Trump ha approvato, la condanna a morte tramite fucilazione da parte di un plotone d'esecuzione dell'esercito statunitense per il terrorista condannato Nidal Malik Hasan», che aveva urlato «Allah Akbar durante l'attacco. Il segretario alla difesa deciderà l'ora e il posto dell'esecuzione. Il giorno del giudizio per Hasan è finalmente arrivato», ha detto il portavoce del Pentagono Sean Parnell.

Hasan, ex psichiatra dell'esercito, è stato condannato a morte per la strage di 13 commilitoni a Fort Hood. Tutte le vittime tranne uno erano soldati, tra cui una soldatessa incinta che si era buttata per terra implorando perché fosse risparmiato il figlio ancora non nato. La sparatoria finì solo quando Hasan fu colpito alla schiena da un militare che aveva reagito al fuoco. L'ex maggiore è rimasto paralizzato dalla vita in giù.