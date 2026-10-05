Chiuso il gruppo hacker KillSec, a capo un 16enne

A coordinare le attività illecite era un adolescente di 16 anni, individuato dagli investigatori come il principale amministratore della rete. Insieme a lui operavano altre figure con compiti specifici, tra cui uno sviluppatore informatico di 18 anni, che era ancora minorenne durante i primi attacchi, un negoziatore incaricato di trattare il pagamento dei riscatti con le vittime e un affiliato. Nel complesso, il gruppo ha tentato circa mille incursioni informatiche, riuscendo a penetrare le difese di circa cinquecento imprese sfruttando sistemi non aggiornati o falle di sicurezza.

L'intervento delle forze dell'ordine ha permesso di disattivare l'intera infrastruttura tecnica utilizzata dai criminali. Gli agenti hanno preso il controllo del sito web impiegato per pubblicare i file rubati, sequestrando cinque server e mettendo al sicuro almeno 110 terabyte di dati sottratti illegalmente. Gli esperti informatici stanno ora esaminando il materiale requisito per quantificare l'ammontare dei guadagni illeciti, compresi i versamenti ottenuti in criptovalute, e per verificare se vi siano altre aziende colpite o ulteriori complici ancora da identificare.