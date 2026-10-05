Incendio sul Garda, la famiglia svizzera ha lasciato l'ospedale

Sette persone sono finite al pronto soccorso, tra cui i cinque componenti della famiglia svizzera. La rappresentanza elvetica a Milano è in contatto con le autorità competenti sul posto, ha precisato il DFAE.

Le fiamme avrebbero distrutto circa 20 strutture del «Bella Italia», campeggio a cinque stelle che dispone di piazzole per camper, roulotte e tende, oltre a numerosi appartamenti. Il Lago di Garda è una destinazione particolarmente apprezzata anche dai turisti provenienti da Svizzera, Germania e Austria.