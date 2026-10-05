Incendio sul Garda, la famiglia svizzera ha lasciato l'ospedale
Tre bambini e i loro familiari erano tra le persone soccorse dopo il rogo scoppiato domenica nel campeggio Bella Italia.
Tre bambini e i loro familiari erano tra le persone soccorse dopo il rogo scoppiato domenica nel campeggio Bella Italia.
PESCHIERA DEL GARDA - La famiglia svizzera rimasta ferita nell'incendio scoppiato domenica in un grande campeggio sul Lago di Garda ha potuto lasciare l'ospedale. Lo ha comunicato lunedì il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) a Keystone-ATS.
Il rogo è divampato nelle prime ore di domenica mattina in un bungalow del campeggio «Bella Italia» di Peschiera del Garda, sulla sponda meridionale del lago. Secondo le autorità, 24 persone hanno avuto bisogno di cure sul posto o sono state trasportate in ospedale.
Sette persone sono finite al pronto soccorso, tra cui i cinque componenti della famiglia svizzera. La rappresentanza elvetica a Milano è in contatto con le autorità competenti sul posto, ha precisato il DFAE.
Le fiamme avrebbero distrutto circa 20 strutture del «Bella Italia», campeggio a cinque stelle che dispone di piazzole per camper, roulotte e tende, oltre a numerosi appartamenti. Il Lago di Garda è una destinazione particolarmente apprezzata anche dai turisti provenienti da Svizzera, Germania e Austria.