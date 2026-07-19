USA: «Colpite strutture militari iraniane nella notte»

«Durante l'ottava notte consecutiva di attacchi statunitensi, le forze del Centcom hanno colpito con successo strutture militari iraniane di sorveglianza costiera e di difesa aerea, mezzi navali e siti di stoccaggio di missili e droni, al fine di continuare a indebolire le capacità militari iraniane», ha indicato la scorsa notte il Centcom sul proprio profilo sulla rete sociale X.