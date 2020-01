Tragedia in Sudtirolo: alla guida c'era un 27enne

LUTAGO - È un 27enne di Chienes in val Pusteria, l'automobilista coinvolto nel tragico incidente con sei morti a Lutago. In via precauzionale il giovane è stato ricoverato nel reparto di psichiatria.

Nel frattempo, è giunto da Milano in valle Aurina il console tedesco per incontrare i concittadini, membri della comitiva di turisti tedeschi, che la scorsa notte hanno perso sei amici. In giornata è anche atteso l'ambasciatore.

Per il momento non sono state ancora formalmente riconosciute tutte le vittime, che provengono della zona di Colonia e Dortmund. Questo triste compito spetterà ai parenti che in queste ore stanno raggiungendo l'Alto Adige.

Aveva l'1,9 per mille di alcol nel sangue - È successo la scorsa notte in Sudtirolo: un’auto che circolava ad alta velocità ha investito un gruppo di giovani turisti. Nell’incidente sono morte sei persone. L’uomo al volante della vettura era ubriaco (si parla di un tasso dell'1,97 per mille quando in Italia il valore limite è dello 0,5). Ed è finito in manette

Le vittime, tutte tra i venti e i venticinque anni, stavano rientrando da una serata passata fuori. Nel momento in cui si è verificato l’incidente, si trovavano nelle vicinanze di un pullman.

L’autista del bus si era reso conto che un mezzo si stava avvicinando ad alta velocità. E aveva cercato di avvisare la comitiva. Ma anche di fare dei cenni al conducente della vettura in arrivo. Inutilmente, come dichiara a Focus.de un reporter del Dolomiten Tagblatt che si trovava sul posto in veste di pompiere.

I corpi sulla strada - La tragedia è avvenuta proprio davanti all’Hotel Tiroler Adler. La proprietaria racconta al giornale: «Mia madre non riusciva a dormire. Ha sentito il gruppo che si trovava sulla strada. E poi un forte botto e le grida».

Un dipendente della struttura è quindi corso sulla strada e ha allertato i soccorsi. «Ha descritto lo scenario come un campo di battaglia. I corpi erano disseminati sulla strada, nello spazio di venti-trenta metri. I sopravvissuti gridavano. Alla vista di tutto questo, lui stesso ha rischiato di svenire» conclude la proprietaria dell’hotel.